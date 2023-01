Barticciotto extraña a Suazo y Opazo: "Wiemberg y Gutiérrez no hicieron un buen partido"

Colo Colo no quedó con un balance positivo tras caer ante Magallanes en la Supercopa 2023. En lo que era la presentación en sociedad del renovado equipo de Gustavo Quinteros, el rendimiento quedó al debe y aumentando las dudas en torno a un equipo que se despotenció en relación al año pasado.

Y en ese sentido el principal foco de las críticas de los hinchas fue en torno al rendimiento de los refuerzos. Ni Ramiro González ni Erick Wiemberg lograron convencer desde el inicio, mientras que Leandro Benegas y Matías Moya no fueron factor entrando en el complemento.

Pero uno que sabe, como Marcelo Barticciotto, puso el foco en un punto en particular: el rendimiento de los laterales. En Cooperativa, el 7 del pueblo se mostró preocupado por esa zona del juego albo ya que, a su juicio, les será muy difícil alcanzar el rendimiento que tuvieron Óscar Opazo y Gabriel Suazo.

"No sé si Quinteros está convencido con los laterales, que no hicieron un buen partido, tanto Wiemberg como Bruno Gutiérrez. El problema es que no tiene mucho más. Tiene a Jeyson Rojas por derecha, pero por izquierda está más complicado, debe apuntar a que Wiemberg rinda", explicó Barti.

"Los tres refuerzos que van a venir tampoco sé si serán titulares indiscutidos, deben pelear el puesto con los que están. Ahora, los que están afuera siempre son mejores cuando se pierde, por eso el análisis debe ser mesurado, objetivo, claro y preciso. No tan profundo, porque es el primer partido", agregó.

Eso sí, para cerrar, Barticciotto aclaró que "Colo Colo tiene buen equipo, pero deben llegar jugadores de mayor jerarquía. No se ha traído jugadores de calidad para dar ese salto".

La próxima gran prueba de Colo Colo será este domingo 22 de enero, cuando visiten a Copiapó por la primera fecha del Campeonato Nacional. El duelo se jugará a las 18:30 horas y todos los detalles los puedes seguir por redgol.cl.