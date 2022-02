El refuerzo albo, Juan Martín Lucero , aseguró estar feliz en el Cacique y no sentir presión extra por las históricas cifras de Esteban Paredes en Macul.

A Juan Martín Lucero no le tirita la pera con la leyenda de Esteban Paredes: "Sé la historia que tiene en Colo Colo, pero no me presiono con eso"

Juan Martín Lucero arribó a Colo Colo como refuerzo para el Campeonato Nacional 2022, instancia donde tendrá la enorme responsabilidad de liderar el ataque albo, puesto para el que las expectativas son enormes debido a la leyenda de Esteban Paredes.

El argentino de 30 años aterrizó en el Estadio Monumental con la tarea de ser el nueve de Gustavo Quinteros, misión para la que está enfocado y positivo, sin dejarse amedrentar por los exteordinarios números y récords de Paredes.

En diálogo con Directv, Lucero se mostró tranquilo por la mochila que le tocará cargar en Macul, asegurando que su confianza está a tope incluso a sabiendas de lo hecho anteriormente por el goleador histórico del Cacique.

"Sé la historia que tiene Esteban paredes en el club, pero yo no me presiono con eso. Trato de dar lo máximo, aportar todo de mí al grupo. Soy feliz si el equipo rinde y gana", aseguró.

De paso, el artillero reveló cómo se gestó su fichaje en Colo Colo, dejando claro de inmediato que sus objetivos son más que ambiciosos.

"Me motivo mucho para venir que me llamara (Gustavo) Quinteros y también el directorio del club. Todos me transmitieron su confianza y las ganas que tenían de que yo viniera. Mi objetivo es ser campeón", lanzó.

"Estoy muy feliz de estar en Chile, en Colo Colo. El grupo me trata increíble, todos unidos, con ganas de lograr títulos. Me he sentido cómodo en los partidos que hemos disputado", complementó el nuevo delantero de los albos.

Por último, Juan Martín Lucero habló del talón de Aquiles de los albos durante el Campeonato Nacional 2021: las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19.

"El club está siendo muy exigente con los protocolos, también los jugadores. Nos cuidamos entret todos. Debemos aprender de lo que pasó en la temporada pasada", cerró.