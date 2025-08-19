La profecía de Vidal se hace realidad: El deseo del “King” sobre Hugo González como DT de Colo Colo

Una jornada noticiosa hubo este martes en el Estadio Monumental, luego de que tras unos días de incertidumbre se confirmó la salida de Jorge Almirón de la banca alba tras un acuerdo que alcanza el millón de dólares, eso sí, mediante un pago de cinco cuotas.

De esta forma, el ex Boca deja la institución alba tras un año y ocho meses en el cargo, en su lugar y contra todo pronóstico se anunció una dupla técnica conformada por Luis Pérez y Hugo González, este último íntimo amigo de Arturo Vidal.

El nivel de amistad entre ambos data desde los inicios de Vidal en el Cacique, ya que el ahora DT albo es considerado como el padre futbolístico del “King”, situación que el propio mediocampista nunca ha ocultado.

De hecho, en 2016, Vidal tuvo unas palabras sobre González que hoy, con el nuevo escenario, cobran más fuerza que nunca.

La vez que Arturo Vidal deseó que Hugo González sea DT de Colo Colo

En aquel año, el mediocampista, que en ese momento era jugador del Bayern Múnich, se encontraba en el Estadio Monumental, preparándose para viajar a la pretemporada del elenco bávaro, cuando fue consultado por su cercanía con Hugo González, quien en aquel entonces coincidentemente se desarrollaba como técnico interino del Cacique.

Así es, porque González en ese tiempo estaba en la banca de Colo Colo como DT interino en desmedro de José Luis Sierra y mientras se estaba a la espera de la llegada de Pablo Guede a Macul, el “King” señaló en ese momento que: “Espero que algún día Hugo (González) sea el entrenador (principal), porque representa mucho lo que es Colo Colo. Es una alegría muy grande verlo acá” indicó.

Ya en el presente, Arturo Vidal deberá esperar algunos días para estar al mando de Hugo González y de Luis Pérez en un partido oficial, ya que el “King” fue sancionado con una fecha tras sus dichos en el duelo ante Everton y, por tanto,no podrá jugar ante Palestino, pero sí en el Superclásico contra la U.