Esteban Paredes se prepara para volver al fútbol de Primera División. Luego de su ascenso con Coquimbo Unido en la Primera B el 2021, renovó el contrato con los piratas para seguir acrecentando su marca goleadora este año.

Torneo en el que se especuló con su retorno a Colo Colo hace algunas semanas, algo que el máximo goleador histórico del Campeonato Nacional señaló que no fue efectivo. "Nadie me llamó de Colo Colo, ya es pasado", comentó, a pesar de que sabe que hay pendiente en el Monumental un encuentro de despedida. "El partido está por contrato. Siempre uno quiere retirarse, en especial yo jugando en el Monumental, por todo lo que le entregué al club y lo que el club me entregó a mí".

Ahora en el torneo deberá chocar contra el Cacique, algo que tendrá mucho morbo. "Siempre será especial enfrentarlos, por todo lo que le entregué al club. No sé lo que va a pasar cuando entre a la cancha a enfrentar a mi equipo, donde estuve 10 años muy lindos", contó.

Paredes luego señaló que si hace un gol ante los albos "jamás lo festejaría, por los 10 años que estuve ahí no podría hacerlo. No fueron dos o tres años, fue mucho tiempo, así que es difícil celebrarlo, con el respeto que se merece Coquimbo Unido".

Para esta temporada asegura que "me he sentido bien físicamente, entrenando a la par de mis compañeros. Voy a ir viendo cómo me siento, pero no me he salido de las prácticas. He aguantado bien el trabajo, sin dolencias. El año pasado tuve más desgaste por jugar más retrasado, ahora el profe me pone de 9".

Los amistosos del cuadro pirata contra Cobresal, Ovalle y Everton serán muy importantes, asegura el goleador. "Agarraremos ritmo y así llegaremos 100% al campeonato donde tendremos complicado el primer partido (contra Católica)", un encuentro que Paredes detalla "como un partido duro, donde no podemos cometer errores, los equipos grandes te liquidan de una. Tenemos un equipo muy bueno futbolísticamente, de buen pie, esperemos estar a la altura de Católica y así tener un parámetro".