El comentarista puso al joven valor del Cacique como la opción para el cupo de juvenil en el Campeonato Nacional . Su nivel con Chile en el cuadrangular Sub 20 de diciembre lo maravilló para ser una de las revelaciones.

"Confianza y un talento tremendo": Cristian Basaure hace un llamado a Gustavo Quinteros y pide a Joan Cruz como la carta Sub 21 de Colo Colo

Colo Colo pone fin a su pretemporada este sábado en su amistoso ante San Luis de Quillota y se enfoca en lo que será su estreno en el Campeonato Nacional 2022. El domingo 6 de enero desde las 20:30 horas, el Cacique recibe a Everton en el inicio del torneo.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros tuvo una gran preparación previo al arranque oficial de la temporada y se eleva como uno de los protagonistas de este año. No solo por lo que puedan hacer en el plano local, sino también en el internacional, con su regreso a la Copa Libertadores.

Pero hablando netamente del fútbol chileno, Colo Colo tiene un gran problema de cara al inicio del torneo. La regla del Sub 21 que corre para los elencos de nuestro país también golpea a los Albos, que el 2021 ya se lucieron con su cantera.

Para este 2022 y con la llegada de los refuerzos, no se ve a uno de los juveniles siendo titular. La situación podría significar un gran dolor de cabeza, pero Quinteros ya analiza opciones para cumplir con el reglamento.

Cristian Basaure pone sus fichas en Joan Cruz

Uno de los jugadores que más llamó la atención de los hinchas el año pasado fue Joan Cruz. El joven volante es una de las cartas para el futuro de Colo Colo, algo que ha ratificado no solo con Quinteros, sino también con la selección chilena.

El mediocampista de 18 años fue una de las figuras de la Roja en el sub 20 que se disputó en diciembre pasado y suma bonos para ganarse un lugar en el Cacique. Así lo dejó claro Cristian Basaure, quien en la última edición de RedGol en La Clave puso todas sus fichas en el jugador para ser el juvenil de esta temporada.

"Joan Cruz me parece un extraordinario futbolista. En la sub 20 que se jugó en La Calera me tocó comentar partidos y está con una confianza y tiene un talento tremendo", destacó el también comentarista de TNT Sports.

De hecho para Basaure, más allá de cumplir con el reglamento, es el aporte dentro de la cancha lo que puede traerle alegrías a los Albos. "Si le dan la posibilidad de ser el Sub 21, le dan continuidad, puede ser un gran aporte y un activo importante para un posible venta el día de mañana".

Por ahora en Colo Colo siguen trabajando intensamente para estar listos para el inicio del Campeonato Nacional 2022. Tras el buen arranque con la Supercopa, el el Cacique confían en por fin levantar la estrella 33 que tanto ha demorado.