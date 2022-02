Esta es una canción dedicada a Gustavo Quinteros y todo su cuerpo técnico, que empezando la pretemporada en Argentina jamás imaginó que llegando a la primera fecha del torneo nacional iba a tener problemas de centrodelanteros. Esto luego de la lesión de Luciano Arriagada, según informó Radio Cooperativa.

Por lo mismo, haremos que el DT de Colo Colo cante en primera persona la canción infantil de los perritos, esa donde alguien tenía 10 pero se fueron perdiendo en la nieve, en el teatro y otro se murió de tos hasta quedar sin ninguno. Música maestro.

Yo tenía cinco centrodelanteros y era muy feliz para el 2022. Llegó Juan Martín Lucero y se unió a Christian Santos, Iván Morales, Luciano Arriagada y Javier Parraguez, por lo que tenía para regodearme.

De los cinco que quedaban, uno que hacía los goles importantes se me fue a Brasil porque llegó una jugosa oferta de Sport Recife. Adiós Javier Parraguez. Solamente me quedan cuatro.

De los cuatro que quedaban, otro también partió al extranjero pues el Cruz Azul puso 400 mil dólares sobre la mesa y la dirigencia lo vendió debido a que su contrato terminaba en junio. Hasta siempre Iván Morales. Solamente me quedan tres.

De los tres que me quedaban, uno es extranjero y las reglas del fútbol chileno no me dejan utilizarlo porque considero que los otros cinco que juegan son más importantes para el equipo y ni siquiera puedo llevarlo al banco. Chao Christian Santos. Solamente me quedan dos.

De los dos que me quedaban, el canterano que aparecía con fuerza como relevo para sumar minutos por las salidas del resto se desgarró uno de sus isquiotibiales, luego de un partido amistoso ante Lautaro de Buin. A esperar que se recupere Luciano Arriagada, en más de 15 días.

El único que va quedando es Juan Martín Lucero, quien al menos es el delantero titular. Si le pasa algo, se podrá improvisar con Marcos Bolados en esa posición a quien ya se utilizó bien de punta durante el 2021, o confiar en el chico Damián Pizarro de 16 años.

Aquí se acaba la historia de los delanteros de Colo Colo, con la que Gustavo Quinteros deberá armar un puzzle que le permita empezar de buena manera el torneo contra Everton el domingo, en el estadio Monumental.