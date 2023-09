Emocionante fue el final del partido entre Deportes Temuco e Iquique. La escuadra del norte lo ganaba por la mínima, tras un gol tempranero de Steffan Pino (13′) y ya parecía que los Dragones Celestes se disparaban en el liderato de la Primera B. Pero, no fue así…

Todo gracias a un cabezazo del arquero, Yerko Urra, que en el córner de la última jugada del partido peinó una pelota y decretó un empate heroico, digno de Hollywood, que deja las cosas apretadas en la cima del ascenso chileno.

Redgol habló con el portero que se vistió de héroe la tarde del sábado para saber sus impresiones del gol, considerando, además, que esta es la segunda vez que el portero del Indio Pije anota de cabeza.

“Me tocó marcar de nuevo y estoy muy contento, porque la idea es no perder el título, que está ahí, a la vuelta de la esquina. Quedan cuatro fechas y con un rival directo como es Iquique, con la calidad de jugadores que tienen, era súper importante no perder. Así que contento de aportar otro golcito al equipo, para eso estamos, para ayudar al club”, señaló un modesto Urra, que se toma su hazaña con calma.

“Estoy feliz, pero me lo tomo con tranquilidad. Somos candidatos para el título y ahora nos van a tocar días libres por las Fiestas Patrias y después tendremos que poner la cabeza de lleno en la U. de Conce, que es un rival que está en alza y que nos dejó eliminados de Copa Chile. Necesitamos más que nunca ganar, para salir campeones”, resaltó el portero de Temuco, que quiere dejar a su “institución en Primera, sea saliendo campeón o ganando la liguilla”.

Además, Yerko Urra aprovechó de narrarnos el gol, con lujo de detalles. “Nos molestamos un poco con el Chanchito Ramos, yo le dije que le iba a hacer un gol. Está de testigo mi compañero, el cantante Torres. Y se dio así: me descuidaron y justo Salinas me vio cuando levanté el brazo para que me la tirara. Él me la dejó ahí, en la cabeza prácticamente. Casi ni salté, giré el cuello y entró”, cerró el portero temuquense, que descansará para retomar los últimos metros de la competencia del ascenso.

Cabe destacar que Yerko Urra ya había anotado en la fecha 9, cuando también puso el 1-1 ante San Marcos de Arica, aquella vez de palomita.

¿Cuánto queda para que termine el torneo de la Primera B?

Este fin de semana del 8 al 10 de septiembre se disputa la fecha 26 del torneo de ascenso del fútbol chileno. Solo quedan cuatro jornadas por jugarse, ya que el torneo tiene 30 fechas.

