La Primera B otra vez dejó un momento épico para el fútbol chileno. Yerko Urra se vistió de héroe en Deportes Temuco y le dio una empate al último minuto, literal, ante Deportes Iquique.

Por la fecha 26 del campeonato de ascenso del balompié criollo, el Pije visitó a los Dragones Celestes en el Estadio Tierra de Campeones y parecían llevarse una derrota. Sin embargo, el portero de 27 años dijo lo contrario.

Yerko Urra héroe en Primera B

Yerko Urra ya había hecho de las suyas anteriormente. En la fecha 9, en el duelo de Temuco con San Marcos de Arica, el cuidatubos metió un golazo de palomita al 90+7′ para poner el empate 1-1. Y ahora solo cambió el rival y la definición.

Cuatro meses con 15 días han pasado desde aquel 23 de abril en que Urra se puso el traje de superhéroe para igualar el encuentro, y este sábado 9 de septiembre volvió a repetir.

Steffan Pino abrió el marcador al minuto 12, y cuando parecía que Iquique se llevaba tres puntos de oro apareció Yerko, otra vez al 90+7′ para marcar su segundo gol de la temporada en Primera B y, por ende, poner la igualdad 1-1.

“Me tocó convertir de nuevo, mi segundo gol ya en el campeonato y en un balón detenido de nuevo, así que contento por eso“, lanzó de entrada Urra en diálogo con TNT Sports tras el partido.

Tras eso, destaca quedar “contento por sostener, no perder, porque la verdad que los dos equipos estamos peleando el título y lo más importante hoy día era no perder. Nos llevamos un punto y ahora tenemos que pensar ya en lo que viene”.

“El arquero no está acostumbrado a hacer goles, y este año me tocó dos veces, contento por eso. Lo más importante acá es el equipo. Veníamos a ganar los tres puntos, no se pudo, pero rescatamos un puntito de nuevo en la última jugada”, concluyó.

Revisa el gol de Urra:

¿Cuánto queda de torneo en la Primera B?

Este fin de semana del 8 al 10 de septiembre se disputa la fecha 26 del torneo de ascenso del fútbol chileno. Solo quedan cuatro jornadas por jugarse, ya que el torneo tiene 30 fechas.