Yerko Urra fue el héroe de Deportes Temuco al conseguir el agónico empate 1-1 del cuadro de La Araucanía, frente a San Marcos en el estadio Germán Becker. El arquero apareció en los 90’+7 para notar un golazo de palomita cuando parecía que los nortinos se llevaban el triunfo.

Tras el partido válido por la fecha 9 de la Primera A, el arquero nominado a la selección chilena para la Copa América de Brasil 2019 conversó con Paulo Flores y RedGol.

“Me quedó ahí justita la pelota y logré empujarla. Un puntito suma, pero igual enredamos puntos de local en un campeonato difícil, en la Primera B está muy peleada la tabla”, dijo Urra.

Sobre los detalles de su gol ante San Marcos, el meta contó que “le pedí permiso al profe, no sé si le gustará o no que el arqueo vaya arriba a último minuto, porque puede ser que de contra me hagan el gol y de repente eso te perjudica en la tabla, un gol menos”.

“Como me dejó fui con ganas, aunque no pensaba que podía hacer el gol, pero me quedó justo ahí un desvío que hubo. Pensaba en ir porque sirve para molestar a los defensas rivales. Nunca pensé que me iba a quedar el balón de frente y cuando lo veo le pegué de lleno. Fue mi primer gol como profesional. Contento por eso, pero amargado por perder dos goles como local”, complementó.

Yerko Urra sentencia que “lo que tenemos como objetivo con el cuerpo técnico y el club, pelear arriba y que el equipo suba como campeón o por la liguilla. Enredar puntos de local a la larga te pasa la cuenta. Esta división está complicada. Los partidos se ganan por detalles y hoy cometimos un error y nos conviertes, y ellos se equivocan en soltarme la marca y marqué”.

Con el empate Deportes Temuco llega a 16 unidades en el tercer lugar de la tabla, a la caza de los punteros Deportes La Serena (19) y San Luis de Quillota.