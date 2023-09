La figura de Carlos Caszely, a 50 años del Golpe de Estado de 1973, debe ser de las más importantes que todavía están con vida. El emblema de Colo Colo fue un ferviente opositor a la dictadura de Augusto Pinochet y vivió en carne propia las atrocidades del régimen. Sin ir más lejos, su madre fue torturada por agentes de la DINA.

En conversación con el Diario La Segunda el Rey del Metro Cuadrado recordó lo fue vivir ese hito del 11 de septiembre del 73, justo cuando estaba preparándose para jugar ante la Unión Soviética por las Eliminatorias para Alemania 1974.

“Tu comprenderás que, a los 20 años, la primera pregunta es: ¿qué es eso? Nos dijeron que estaban bombardeando La Moneda y yo pregunté quién. ¿Los argentinos, los brasileños, los peruanos? Es que era algo que nunca habíamos visto. ¿Un bombardeo entre los mismos chilenos? Hasta el día de hoy no me lo puedo explicar”, afirmó Caszely.

En ese sentido y al ser consultado sobre la posibilidad del Golpe de Estado, el ex jugador respondió que “no. Nada. Era inimaginable. O sea, yo llegaba a las 7:30 a la universidad, estaba hasta las 9:15 más o menos, terminaba las clases, y me iba a entrenar. Yo vivía dos mundos. El mundo de Bilz y Pap del futbolista y, por el otro lado, el mundo de la universidad donde los compañeros llegaban a clase en micro y hacíamos colectas para que todos pudiéramos almorzar juntos”.

Sobre lo que fue su relación con Augusto Pinochet, el ídolo de Colo Colo declaró que “siempre hablábamos. Después me encontré con un milico que era general y colocolino, y me dijo que Pinochet me tenía mucho respeto porque yo hablaba las cosas de frente. Nunca me escondí”.

“Yo las veces que hablé con él (Augusto Pinochet) era más de Iquique y de Wanderers que de Colo Colo. Lo que pasa es que todos los presidentes dicen ser del Colo para tener la barra. Bueno, y la mayoría de los dictadores tratan de ser del equipo más popular para tener un poco más de arraigo”, concluyó.

¿Cuántos goles convirtió Carlos Caszely en Colo Colo?

En sus dos etapas en el Cacique (1967-1973 y 1978-1985), Carlos Caszely anotó 208 goles en 373 partidos oficiales con los albos. Es el máximo goleador histórico del club, superando Francisco “Chamaco” Valdés (205 tantos) y Esteban Paredes (198).

¿Cuántos goles convirtió Caszely en la selección chilena?

Carlos Caszely anotó 29 goles en 48 partidos con la Roja. Es el sexto máximo goleador en la historia de la selección chilena.