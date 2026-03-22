Sinaka, el nombre con se conoce a Matías Muñoz, está siendo todo un fenómeno para la música chilena en estos últimos meses. El artista la está rompiendo en Spotify y YouTube acumulando millones de reproducciones, razón por la cual son varios los que quieren saber su equipo de fútbol.

Y es que el propio Matías nunca había transparentado cuál es ese club que lo hace vibrar en nuestro balompié. Eso hasta ahora.

En charla con el sitio AS Chile el popular Sinaka reconoció que su familia es fanática de Colo Colo, sobre todo su abuelo. Sin embargo, el autor de Senda bellakona y Aló dejó en claro que no sigue del todo el día a día del Cacique.

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El lazo de Sinaka con Colo Colo

El artista aseguró que “tengo a Colo Colo como equipo favorito por mi familia, eso sí, no cacho mucho de la actualidad”.

“Mi abuelo es fanático de Colo Colo. Si el equipo gana está feliz, y si pierde está enojado… Nunca fuimos al estadio porque él decía que era muy peligroso”, agregó.

Sinaka contó que es hincha de Colo Colo por su familia, aunque sin seguir día a día las noticias del Cacique. | Foto: Aton.

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Para cerrar, Muñoz afirmó que “mi abuelo quería que yo fuera futbolista, después que fuera basquetbolista, siempre quiso que hiciera deporte, me lo inculcó desde pequeño. De hecho, mi abuelo en su época hizo varias cosas relacionadas: fue portero, jugó en un club de básquet. Siempre fue muy deportista”.

El próximo partido de Colo Colo

El Cacique volverá al ruedo por la Copa de la Liga ante Deportes Concepción este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

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En síntesis

Matías Muñoz, conocido como Sinaka, reveló ser simpatizante de Colo Colo por herencia familiar

El autor de Senda bellakona admitió no seguir la actualidad del club en el día a día.

El abuelo del cantante fue portero y jugador de básquetbol, inculcándole el deporte desde pequeño.

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