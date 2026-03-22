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Colo Colo

Fernando Ortiz descubre lo que aún le falta a Colo Colo: “Me pondría nervioso…”

El técnico argentino de Colo Colo señaló lo que viene haciendo mal su equipo. Además, dijo que lo van a trabajar.

Por Jose Arias

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El técnico de Colo Colo señaló lo que el equipo viene haciendo mal.
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILEEl técnico de Colo Colo señaló lo que el equipo viene haciendo mal.

Partido de difíciles conclusiones en el Monumental. Colo Colo igualó con Coquimbo Unido en un entretenido pleito, en el que ambas escuadras remaron por llevarse el triunfo. El empate dejó un gusto extraño en ambas escuadras.

En Colo Colo piensan que pudieron ganarlo. En el segundo tiempo, las mejores llegadas fueron del cuadro local e, incluso, pudo dejar en dos el marcador arriba, tras una jugada desperdiciada por Maximiliano Romero.

Pese a ello, también pudo ser lo peor. Sobre el final del encuentro hubo un penal a favor de Coquimbo Unido que bien pudo convertirse en la victoria de la visita. Pero, Azócar desvió.

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Fernando Ortiz aclara lo que le falta a este Colo Colo

Tras el encuentro, llegó el momento de las conclusiones. Para eso Fernando Ortiz se enfrentó a los micrófonos apostados en la sala de prensa del Estadio Monumental. Allí concluyó lo que le falta al equipo.

Me pondría nervioso si no nos creáramos situaciones de gol. De crear, las creamos, lo que nos viene faltando es convertir“, analizó el técnico de Colo Colo.

Eso es algo que todos lo vemos, pero se trabaja y se mejora“, añadió el DT albo, que cree que, de todas maneras, el empate suma. Así y todo, Colo Colo dejó el grupo A de la Copa de la Liga bastante apretado, tras el empate en paralelo de Deportes Concepción y Huachipato.

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Arturo Vidal y Fernando Ortiz se están entendiendo bien | Photosport

Arturo Vidal y Fernando Ortiz se están entendiendo bien | Photosport

En resumen…

  • Colo Colo empató sin goles contra Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.
  • El jugador Azócar de Coquimbo Unido falló un penal al final del encuentro.
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  • El técnico Fernando Ortiz señaló que al equipo albo le falta convertir goles.
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