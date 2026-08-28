Huachipato se puso al día de una vergonzosa deuda que tuvo con una comerciante de 70 años. La presión mediática surtió efecto.

Una bochornosa situación se vivió con Huachipato en los últimos días, luego de que Sandra Bastías, comerciante de casi 70 años, denunciara que no le pagaban por las colaciones que le dio al club.

“Fui leal al club. Voy a cumplir 70 años y me mato trabajando y necesito que me paguen mi plata, nada más”, señaló la Tía Sandrita, que es hincha justamente del club acerero.

La presión mediática fue inmensa. De hecho la barra del elenco sureño fue parte de esta denuncia, indicando que el entrenador Jaime García estaba pagando se su bolsillo la alimentación para cadetes.

Huachipato se demoró en pagarle a la Tía Sandrita

Huachipato paga la deuda

Luego de esta bochornosa situación en la que se vio involucrado el cuadro de la usina, en las últimas horas la señora manifestó que finalmente le pagaron lo adeudado.

“A las 18.15 acaba Huachipato de pagar toda mi deuda“, indicó en un video que en su Instagram “Provisiones Tía Sandrita” se empezó a hacer viral.

“Quiero agradecer a todos los que nos apoyaron, a la barra de Huachipato, a los anónimos. Muchas gracias, bendiciones, no tengo más palabras. Quiero seguir mi vida y mi camino tranquila, gracias por todo. Que Dios los bendiga”, manifestó.

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También se reveló el monto que le estaban adeudando. “Tras la denuncia pública por una deuda de más de $2 millones por concepto de colaciones, Huachipato finalmente pagó hoy”, señala el texto.