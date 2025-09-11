La Liga de Primera entra en tierra derecha, donde ya no hay margen de error. Deportes La Serena lucha por no descender, para lo cual ya presentaron a su nuevo técnico.

Los Papayeros regresaron en este 2025 a la máxima categoría del fútbol chileno, pero los resultados no fueron los esperados y sacaron a Erwin Durán. Con Cristian Paulucci no les fue mejor y el interinato de Francisco Bozan no fue capaz de calmar el ambiente.

El cuarto DT de Deportes La Serena

Deportes La Serena está contra las cuerdas. El equipo de la Región de Coquimbo se ubica en el 13° lugar con 19 puntos, mientras Unión Española amenaza desde la zona de descenso con 17 unidades. Los hinchas han perdido la paciencia y necesitan volver a los triunfos.

Luego de diversos rumores, desde los Papayeros oficializaron la llegada de Mario Sciacqua, entrenador argentino de 55 años que tiene la difícil misión de levantar a un equipo que parece muy herido y que peligra seriamente su permanencia en Primera División.

Sciacqua ya registra un paso previo por el fútbol chileno, cuando en el 2015 estuvo en San Luis de Quillota, aunque sin lograr éxito. En su país ha estado al mando de clubes como Colón de Santa Fe, OIimpo, Quilmes, Patronato y de último trabajo en Mitre. Su mayor logró es el título de Primera Nacional con Sarmiento de Junín en 2020.

Mario Sciacqua es considerado un discípulo de Marcelo Bielsa, ya que fue dirigido por el Loco en las inferiores de Newell’s Old Boys. Ahora intentará traspasar todo ese conocimiento al golpeado plantel de Deportes La Serena, quienes necesitan regresar al triunfo.

El debut del nuevo entrenador de La Serena será el próximo 28 de septiembre, cuando reciban en condición de local a Universidad de Chile por la Liga de Primera. De esta manera, tendrá varios días para trabajar con sus nuevos jugadores e intentar sacarlos de la crisis que viven.