O’Higgins está gozando de una buena temporada 2025 tras ya muchos años de campañas mediocres. El cuadro de Rancagua está de lleno en la pelea por las copas internacionales, incluso para jugar la próxima Libertadores del 2026.

Este renacer de los celestes se dio justo con la llegada de un nuevo grupo de inversionistas extranjeros que asumió la propiedad de la institución y que de pasó puso fin a las dos décadas del equipo bajo el alero de la familia Abumohor.

A poco de asumir este desafío Matías Ahumada, parte del grupo de los nuevos dueños del club y que figura como rostro visible en Rancagua, se mandó unas osadas declaraciones en charla con O’Higgins Total.

ver también El nuevo dardo de O’Higgins contra la ANFP por abrupto cambio en programación: “Hay desprolijidad”

“En Santiago les molesta el éxito de O’Higgins”

El dirigente aseguró sin tapujos que “sé que en Santiago les molesta el éxito de O’Higgins, lo tengo claro. Ves los medios de Santiago, si es que hablan cosas de O’Higgins es para decir cosas incorrectas, o les falta, o es omisión”.

“Es un orgullo. Lo vivo como una gran oportunidad, mucha motivación. Me considero un soñador, sueño con lograr grandes cosas, pero no lograrlas yo, sino ser un vehículo para que estas cosas sucedan”, agregó.

O’Higgins está muy cerca de volver a las copas internacionales para el 2026. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, Ahumada afirmó que “los clubes no son empresas, son algo distinto porque son reservorio de historia e identidad, eres parte de la identidad local y de una historia. El club será tan grande como sus hinchas quieran… Algún día no será una locura decir que O’Higgins es el más grande no solo de regiones, sino a nivel nacional”.

El próximo partido de los rancagüinos

Los celestes saldrán a la cancha este domingo 26 de noviembre desde las 18:30 horas para enfrentar a Coquimbo Unido en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.