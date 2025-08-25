Durante los últimos días hemos sido testigo no sólo de los incidentes que ocurrieron en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por octavos de final en Copa Sudamericana, sino de todas las reacciones que provocaron tanto en nuestro país como en Argentina.

Es que más allá de lo que ocurrió con los hinchas azules en la barbarie de Avellaneda, tal parece que existe gente que entienden como única forma de “vengarse” de estos hechos aplicar más violencia. Lo vimos en La Florida con hinchas del Audax Italiano quemando una camiseta del Rojo.

Pero el hecho más insólito al respecto se produjo la noche de este domingo, donde denunciaron a un grupo de personas, sin describir si eran hinchas de la U, que atacaron y vandalizaron el mural que está afuera de la sede del Club Independiente… pero de Concepción.

Vandalizan sede de Independiente… ¡de Concepción!

Fue la propia institución que tiene 81 años de existencia quien denunció este hecho a través de su presidente Álvaro Jara, quien afirmó que “mientras ocurría este lamentable hecho, a un integrante de nuestro directorio y miembro activo de nuestro Club lo amenazaron con un arma al presenciar la situación”.

“Estos murales representan no solo nuestro amor por el deporte, sino también la identidad, historia y valores que compartimos como institución”, indicó el timonel del Independiente de Concepción, quien confirmó que su sede contará desde ahora con presencia de “patrullas y servicio de vigilancia municipal”.

Y por si algún hincha de la U tenía la duda, desde el club penquista enfatizan que “no tenemos ninguna relación institucional ni deportiva con el club argentino“, y aclaran que “en nuestro club, nos guiamos por los valores que nos legaron nuestros padres fundadores: La Amistad, El Respeto y La Unidad“.

De todas maneras, desde Independiente de Concepción indican que “nuestro club fundado un 1° de mayo de 1944, en el sector plaza cruz de la ciudad de Concepción, Chile, comparte el nombre por inspiración en el histórico ‘rey de copas’, un equipo, que en su época, representaba excelencia futbolistica”.

¿Qué es lo último que se sabe de este caso?

Tanto el cuadro argentino como la U tienen hasta este miércoles 27 de agosto a las 13:00 horas para entregar sus descargos a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, y tras ello será este organismo quien tome la decisión final sobre la serie y los castigos para ambos equipos.

