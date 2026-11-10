El “Mono” abordó su situación contractual y recalcó que ya piensa en dejar la actividad. ¿Será este 2026?

Coquimbo Unido se prende en la recta final del 2026. El elenco dirigido por Hernán Caputto se mete de lleno en la conquista de cupos internacionales, y todavía tiene por delante la lucha de la Copa Chile y la final de la Copa de la Liga.

Rendimiento donde ha sido clave Diego Sanchez. El “Mono” es pieza fundamental bajo los tres palos y líder del equipo. Lo que queda reflejado en sus números con 145 partidos disputados entre Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.

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Sin embargo, el portero desató la preocupación en el puerto ya que deslizó que mira de reojo colgar los guantes. A sus 39 años, reveló que ya está quemando los últimos cartuchos.

“Mono” Sánchez adelanta su retiro en Coquimbo

Así lo contó en entrevista con la pequeña reportera Isabella Salfatti. “¿Cuándo te vas al cielo, te gustaría que te recuerden con una camiseta roja o con una amarilla con negro?”, lanzó la intrépida comunicadora.

A lo que el “Mono” contestó fuerte y claro. “Creo que he dejado más huella con el aurinegro”, indicó de entrada. Tras ello, reveló que por ese sentimiento es que desea finalizar su carrera en Coquimbo.

“Y creo que también me voy a retirar en este equipo. Creo que esa va a ser la vestimenta para que me recuerden”, sentenció.

Tema que empieza a preocupar en Coquimbo ya que Sánchez, es pieza fundamental en el esquema de Caputto. Pese a no portar la jineta de capitán, es voz autorizada en el equipo y referente dentro y fuera de la cancha.

Así las cosas, termina contrato a finales del 2026 y su deseo es continuar en la cuarta región al menos una temporada más para tener su “The Last Dance”.