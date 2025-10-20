Una nueva polémica desata la final del Mundial Sub 20. Esto debido a que la derrota de Argentina sorprendió al planeta fútbol. El elenco dirigido por Diego Placente se perfilaba como el próximo campeón del torneo, pero el destino lo cambió Marruecos que se quedó con el título con triunfo por 2-0.

El tema es que la derrota no fue aceptada por la parcialidad trasandina. Incluso decidieron justificar la derrota por el impacto del público en el Estadio Nacional, y que los chilenos apoyaron a los rivales africanos. Lo que deslizó la relatora Lola del Carril.

“Increíble como todos quieren que pierda Argentina. Increíble que siempre el discurso es que nos ayudan. Tierra inagotable de talento y exportación. Tierra futbolera”, comentó en X en referencia a lo registrado con los chilenos.

Pero el comentario no tardó en volverse en viral. Aunque para peor suerte de la relatora ex ESPN y ahora en DAZN, se reflotaron varios comentarios que lanzó justamente contra Chile.

¿Qué dijo Lola del Carril contra Chile?

Es que al parecer quedó con la espina clavada contra la Roja y por eso le deseo lo peor. “Chileno, te va a tapar el mal” y “Avísenle a Chile que se ponga No Disponible y así no llegan más los zumbidos” fueron sus comentarios en alusión a los desastres naturales que ha tenido que enfrentar el país.

Tras ello, Lola del Carril decidió asumir las culpas y pidió perdón al pueblo chileno por lo que justificó como una “chicana futbolera”. Aunque en ninguno de sus comentarios habló de algún partido.

“Mis disculpas de corazón al pueblo chileno. No me gusta si quiera tener que aclarar que no tengo nada en contra de Chile ni de ningún país”, lanzó de entrada.

“Me hago cargo de la chicana futbolera que escribí hace 8 años. No me enorgullece ni la comparto”, recalcó y hasta pidió que dejen de atacar a su familia tras este episodio. El mensaje llegó a superar las 63 mil visualizaciones.

