La Liga de Primera se toma una pausa, por ahora. Y si bien hay tres partidos pendientes para resolver, el torneo nuestro de cada día regresa luego del Mundial Sub 20.

Mientras eso ocurre, el mercado de fichajes se comienza a mover de una manera inesperada. Esto porque el popular sitio Transfermarkt hizo una nueva actualización en la valorización de muchos jugadores.

Clubes como Colo Colo o Universidad de Chile festejan por la subida de algunos de sus valores. Otros aparecen de manera sorpresiva e incluso el actual líder del torneo también hace lo suyo.

Los 15 jugadores más valiosos de la Liga de Primera con varias sorpresas

La Liga de Primera fue uno de los tantos torneos que Transfermarkt hizo una revalorización de sus principales figuras. Destacando entre ellas la tremenda alza de Lucas Assadi en Universidad de Chile o el respiro que tiene Colo Colo con Lucas Cepeda.

Es en ese contexto que varios clubes lideran en el Top 15 de los jugadores más valiosos del Torneo Nacional. De hecho, son los azules quienes lideran los cinco primeros puestos, junto con O’Higgins de Rancagua, Universidad Católica y Colo Colo.

Fabián Hormazábal, de hecho, es quien lidera la lista con un valor de 2,80 millones de euros, más de 300 mil de diferencia con la última actualización. A él se suma Lucas Assadi con 2,50 de la moneda europea y cierra Francisco González, del Capo de Provincia y con un valor de 1,70 millones de euros.

Fabián Hormazábal es el jugador más valioso del fútbol chileno. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, aparecen jugadores de Unión Española, del puntero de la Liga de Primera, Coquimbo Unido y también de Audax Italiano. Más atrás en el ranking también figuran promesas de Palestino, Deportes La Serena e incluso de Everton.

Revisa el top 15 de jugadores más valiosos del Torneo Nacional 2025:

Jugador Equipo Valor en mercado Fabián Hormazábal U de Chile 2,80 M€ Lucas Assadi U de Chile 2,50 M€ Francisco González O’Higgins 1,70 M€ Daniel González U Católica 1,50 M€ Víctor Felipe Méndez Colo Colo 1,50 M€ Salomón Rodríguez Colo Colo 1,30 M€ Ariel Uribe U Española 1,20 M€ Claudio Aquino Colo Colo 1,20 M€ Benjamín Chandía Coquimbo 1,20 M€ Matías Palavecino Coquimbo 800 mil € Martín Sarrafiore O’Higgins 800 mil € Enzo Ferrario Audax Italiano 750 mil € Michael Vadulli Audax Italiano 750 mil € Sebastián Cabrera Coquimbo 750 mil € Clemente Montes U Católica 700 mil €

