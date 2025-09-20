Por haber declarado con mucha sinceridad, Nicolás Córdova sufrió el reproche público de Coquimbo Unido a raíz de algo que dijo sobre tres jugadores del plantel estelar que tiene el exclusivo líder de la tabla en la Liga de Primera 2025. Fueron palabras que resonaron por toda la región.

El entrenador interino de la selección chilena adulta explicó que había un juvenil aurinegro marginado de las listas para la Roja Sub 20 que pronto jugará el Mundial. Y además de la ausencia de Martín Mundaca, aludió a dos jugadores que siguió con atención para la fecha FIFA doble del cierre en las Eliminatorias 2026.

Uno era Francisco Salinas, lateral derecho surgido en las inferiores de Unión San Felipe que también tiene un paso por Unión La Calera. El Coreano no llamó la atención solo. Lo hizo junto a Benjamín Chandía, un puntero izquierdo de 22 años que también evaluó para jugar ante Brasil y Uruguay.

Waterman y Palavecino festejan el golazo de Benjamín Chandía a la Católica. (Pepe Alvujar/Photosport).

Quién sabe si por eso, lo más probable es que no, la tasación de Chandía subió como la espuma. Así lo reportó el sitio especializado en el mercado de fichajes, Transfermarkt, que cada cierto tiempo actualiza los valores en el fútbol chileno y muchas otras ligas alrededor del mundo.

Benjamín Chandía de Coquimbo Unido sube su valor tras dichos de Córdova por su ausencia en la Roja

Es una buena noticia para Coquimbo Unido, pero también lo es para Nicolás Córdova y el futuro de la Roja. Además del importante alza en el valor del pase de Lucas Cepeda de Colo Colo y del azul Lucas Assadi, el líder del fútbol chileno también se frota las manos.

Hace tres meses, Transfermarkt tasaba a Chandía en los 800 mil euros, unos 940 mil dólares. Hoy en día, la cifra está muy por sobre el millón de la divisa europea. El citado portal señala que el oriundo de Vicuña tiene un valor de 1,2 millones de euros.

Nicolás Córdova explicó por qué no había ningún jugador de Coquimbo Unido en la Roja adulta que cerró las Eliminatorias 2026. (Pepe Alvujar/Photosport).

Es decir, 1,4 millones de dólares. En pesos chilenos, serían casi mil 347 millones. Una cifra importante si se materializa una venta de Chandía, quien ya generó interés en anteriores mercados de pases. De hecho, Estudiantes de La Plata estuvo seriamente interesado en el zurdo surgido en la cantera aurinegra. Suma dos goles y una asistencia al cabo de 22 partidos ligueros este 2025.

