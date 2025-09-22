La siguiente historia nos lleva a principios de la década pasada hasta O’Higgins de Rancagua. Era el año 2012, y el Capo de Provincia participaba de la Copa Sudamericana, por lo que se reforzó con un nombre del extranjero.

En la actualidad, este jugador debutó en Boyacá Chicó de su país, además de tener un especial vínculo con nuestro país. Aunque no lo crean, nació un 18 de septiembre de 1990, mismo día en que celebramos nuestras Fiestas Patrias.

Pero, antes de llegar al cuadro de Rancagua, pasó por Gimnasia y Esgrima de La Plata, Independiente, Real Zaragoza y Belgrano de Córdoba, para recalar en nuestro país con un peculiar apodo.

Llegó a O’Higgins con un peculiar apodo y se fue por una insólita razón

Todas estas referencias corresponden a Marco Pérez, quien llegó al cuadro de Rancagua con un apodo peculiar: “el asesino del gol”, para disputar la temporada 2012 con el club.

Sin embargo, y a más de 13 años de su paso por el fútbol chileno, revela la insólita razón por la que dejó nuestro país, y se marchó de vuelta a Colombia antes de que el club consiguiera su primer título del Torneo Nacional en 2013.

En conversación con As Colombia, Pérez destacó que nuestro país tenía un “particular” problema. “En Chile tenía un problema y era que temblaba cada dos días. Yo era el único que salía corriendo en los temblores, y ellos estaban acostumbrados”, revela el jugador al citado medio.

Fue a tal punto su desesperación por los temblores que hubo un momento en que simplemente colapsó al interior de O’Higgins. “Le dije al presidente (Ricardo Abumohor) que me quería ir por el ambiente que vivía. El presidente me dijo: ‘cómo te vas a ir si nos está yendo bien, estamos en la Copa Sudamericana, estamos pagando al día’. Yo le dije que no era por la plata, era por los temblores, tenía miedo y estaba muy nervioso”, reconoce.

Marco Pérez durante su paso por el fútbol chileno. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Incluso, Marco Pérez agregó otros detalles sobre sus miedos en nuestro país al entonces mandamás del cuadro de Rancagua. “Usted no ve cómo tiemblo, cuando subo a los aviones lloro, y se burlan de uno, le dije. Si fuera por mí, jugaría solo de local, no me gustan los aviones”, remató.

Al término de la temporada 2012, Marco Pérez dejó el club para volver a Colombia donde jugó en Independiente de Medellín y Deportes Tolima. En la actualidad, el llamado “asesino del gol” juega en Deportivo Pereira.