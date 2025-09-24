Tras años jugando en Europa, el jugador Luis Rojas de 23 años, cerró su regreso al futbol nacional y fue anunciado en Universidad de Concepción el líder de la Primera B que está muy cerca de lograr el esperando ascenso a Primera División.

En conversación con 24 Horas, el jugador habló sobre esta nueva etapa en su carrera, pero también recordó a un viejo amor, Universidad de Chile, club en el que jugó entre la temporada 2019-2020, donde no oculta su deseo de regresar en algún momento a los azules.

Rojas jugó en Crotone y Pro Vercelli de Italia, y también militó en el F. K. A. S. Trenčín de Eslovaquia. Sin embargo, no logró continuidad, por lo que busca sumar minutos con Deportes Concepción. “Ahora que estoy jugando todos los partidos, me siento súper bien, contento, feliz de volver a jugar y me estoy encantando”.

El regreso de Rojas a Chile y su cariño por la U

El jugador señaló que paso complicados momentos en Europa, lo que forjó su regreso al país. “En Eslovaquia ya no me estaba encantando el fútbol, entonces decidí cerrar el contrato y venirme a Chile. Tengo tiempo, el tiempo es ahora y por eso mismo me vine a Chile: para jugar. Estoy muy agradecido de Universidad de Concepción y de todos los que están ahí porque me han apoyado harto”.

Sobre la U de Chile, club en el que debutó profesionalmente, señaló: “El fútbol da muchas vueltas y haciendo las cosas bien, se puede llegar. Me gustaría, porque, estuve desde muy chico en la U y me gustaría volver a jugar en la U; estar ahí, ganar cosas y jugar, que es lo que más quiero”.

“Me tocó períodos muy buenos, donde me enseñaron harto y todos los profesores que estaban ahí también me ayudaron porque yo siempre fui de carácter un poquito medio fuerte. Entonces ellos me fueron educando, ayudando, guiando, dando consejos y todo. Se preocupan demasiado de las personas y después de los profesionales”.