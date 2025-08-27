Claudio Marchisio es recordado como una de las grandes figuras históricas de la Juventus, club en el que permaneció 11 temporadas y con el que conquistó 15 títulos, y recientemente, se refirió a la gran confesión que lanzó Arturo Vidal, su ex compañero.

El mediocampista italiano coincidió con el actual jugador de Colo Colo durante 4 temporadas en la Vecchia Signora, y en conversación con AS se refirió a la revelación que hizo el King recientemente en su programa “El Reinado de Vidal” en donde reveló que uno de sus sueños es ser entrenador.

Marchisio habla sobre el gran sueño de Vidal

En el espacio, el actual jugador de los albos comentó que buscará ser entrenador en Chile cuando cuelgue los botines. “Tengo que dirigir en Primera, ser campeón con Colo Colo y en tres años podría llegar a la Roja”.

Ante esto, el exjugador que actualmente trabaja en la representación de jugadores señaló: “¿Si Vidal podría ser un buen técnico? Esa es una buena pregunta, creo que nadie puede saberlo hoy en día porque ser futbolista es una cosa, pero entrenar es otra. Como lo es ser dirigente o desempeñar cualquier otro rol en el fútbol”.

Agregando que es importante que si sigue ese camino le grabe el mismo sello que le puso a su carrera. “Con ganas de actualizarse, aprender el oficio y aportar la experiencia que ha adquirido en los distintos campeonatos que jugó, ya sea en Europa o Sudamérica”.

A Vidal le faltó en su carrera ganar la Champions League, sobre si cree que la podría obtener como entrenador, el italiano comentó: “¡Se lo deseo! Sería el primero, al menos en Italia, en felicitarlo. El camino es muy largo para ganar una competición así, pero Arturo tiene en su ADN la capacidad de luchar, ¡y mucho!”.

Marchisio recordó como fue tener a Arturo de compañero de equipo. “Arturo es la persona que siempre querrías a tu lado para ganar tu batalla. Él es ese amigo y compañero que siempre estará contigo para superar cualquier problema o adversario”.

