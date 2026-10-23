La separación que debe hacer la Federación de la ANFP puede llevar a una nueva elección el próximo año, que es lo que se busca evitar.

La incertidumbre ronda en la ANFP debido a los cambios que se deben efectuar con la separación de la Federación. Algo que tiene inquieto a muchos dirigentes y que incluso llevó a Aníbal Mosa a proponer una lista única entre las candidaturas que encabezan Jorge Yunge y Jorge Uauy.

Más allá de buscar la unidad para el fútbol nacional, lo que le preocupa al presidente de Colo Colo y otros mandamases es el despelota que se puede generar más adelante.

Esto porque quien salga electo como presidente de la ANFP el 19 de noviembre puede dejar el cargo a los pocos meses, en caso de que decida postularse a la presidencia de la Federación.

Un asunto que buscan evitar a toda costa, ya que según los estatutos eso obligaría a hacer una nueva elección de presidente de la ANFP generando un problema mayúsculo en Quilín.

Mosa entiende que el fútbol chileno no está para más despelotes

El plan de Mosa para la ANFP

Considerando este escenario es que Mosa prefiere que haya una lista de unidad, que trabaje por la liga profesional sin la posibilidad de que a los pocos meses todo este proceso eleccionario haya sido en vano.

La idea es que con el apoyo de todos los clubes el nuevo presidente junto a su mesa directiva trabaje entendiendo que ese será su rol y no ande pensando en la chance de presentarse para la Federación.

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Mosa cuenta a priori con el apoyo de Jorge Yunge en esta idea, aunque desde el bloque de Jorge Uauy no ven con buenos ojos el asunto y piden que la elección para presidente de la ANFP con las dos listas se realice de igual manera.

Así lo dejó en claro Pablo Ramírez, gerente de Coquimbo que apoya la candidatura de Uauy, quien en la reunión híbrida del Consejo de Presidentes fue quien mostró mayor oposición a la idea de Mosa.