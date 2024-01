Eduardo Berizzo ya dejó bien en el pasado su paso por la selección chilena, donde lamentablemente nunca pudo ganarse al hincha de la Roja. El Toto dejó su cargo al entender que estaba muy desconectado de los siempre exigentes aficionados, aunque claro, hay un sector en el país donde todavía despierta un cariño casi infinito.

Hablamos de Rancagua, donde el argentino es un ídolo para los hinchas de O’Higgins. Berizzo lideró la campaña del 2013 en donde los celestes ganaron su primer y único título de Primera División en la historia.

Es por eso que de cara al 2024, sobre todo después de discretas campaña, O’Higgins planea traer de regreso al Toto, aunque ojo, esta vez no para dirigir al primer equipo.

Según información publicada por El Rancagüino, la dirigencia del cuadro celeste consideró a Eduardo Berizzo para que vuelva al club como miembro del directorio. Además, al Toto se le sumaría Albert Acevedo, quien tuvo dos periodos en el equipo (2009 a 2010 y 2014 a 2021).

De esta manera, se busca vincular a viejas glorias de O’Higgins en la toma de decisiones deportivas, algo que hace rato está buscando Ricardo Abumohor, propietario del club.

¿Eduardo Berizzo, el heredero de la familia Abumohor?

Además de esta información, en Rancagua ya se habla más de un plan a largo plazo en torno a la administración de O’Higgins. Acá la figura de Eduardo Berizzo toma todavía más peso, sobre todo considerando su lazo familiar con Ricardo Abumohor.

Según detalló Nicolas Cortés, reportero de la zona en la sexta región, la familia Abumohor no estaría viendo con malos ojos que el ex DT de la selección chilena se hiciera cargo de club en el futuro.

“Eduardo Berizzo se suma al Directorio de O’Higgins. El ex DT campeón con los Celestes está viviendo en Chile y al parecer estaría analizando no dirigir más, tras aquello la Familia Abuhumor no ve con malos ojos que el día de mañana el Toto se haga cargo del club”, publicó Cortés en su Twitter personal.

Así las cosas, es una posibilidad real de que Berizzo cambie el buzo por la camisa y corbata para tomar un rol más administrativo en O’Higgins de Rancagua. Habrá que ver si es se traduce en buenos resultados en la escuadra celeste.

