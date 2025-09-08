Los fines de semana en TNT Sports ya no tienen la voz inconfundible de Claudio Palma, el Negro, que decidió retirarse del relato del fútbol nacional. Por ahora solamente se escucha en Chilevisión, transmitiendo a la selección chilena y Copa Libertadores.

Lo que ocurre con la Supercopa de este domingo es el mejor ejemplo para que Palma haya dado un paso al costado: una fecha que no le acomoda a U. de Chile, que amenaza jugar con juveniles ante Colo Colo.

En entrevista con Redgol, da a conocer su análisis de este controvertid encuentro. “Yo creo que la Supercopa debió haberse jugado hace rato y que se juegue en septiembre, con trabajos en Santa Laura y amenaza de juveniles, no pasa en ninguna parte del mundo“, establece.

“Claramente acá dirigentes de distintas instituciones no han tomado cartas para supervisar, para tener escaneados los puntos negros de las barras. Si no son todos tampoco”, agrega.

Claudio Palma dejó TNT hace algunas semanas y analiza el fútbol chileno

Palma cree que nadie entiende la Supercopa

Ha pasado bastante tiempo desde que Colo Colo y Universidad de Chile fueron los campeones del torneo nacional y la Copa Chile del 2024, respectivamente. Por eso se imagina que muchos no deben ni entender por qué se juega este duelo.

“Se va desnaturalizando todo. Haces una encuesta en la calle sobre qué es la Supercopa y no entiende la gente”, sostiene.

“Yo vi el partido de Magallanes ayer, ante Santa Cruz, y llegaron unos familiares. Por qué está jugando Magallanes, qué se está jugando me decían. Y después por qué era Copa Chile (Limache vs La Serena). Nadie tiene idea, sólo sabemos los más futboleros. Es penoso además los temas de los aforos”, agrega.

Piensa que el fútbol es cada vez algo más de nicho, pero que no llega a toda la población. “Es increíble, mientras estás dentro de la industria crees que todo gira en torno al campeonato chileno, y cuando sales, sacas la cabeza un poco, te das cuenta que la gente está más desinformada y desactualizada que la cresta, no entiende nada”, manifiesta.

De hecho lo que le parece insólito es el público que puede comprar entradas para la Supercopa. “Pueden entrar sólo mayores de 55 años, después de eso no resiste análisis”, dice Palma.

-¿Hay mucha responsabilidad de la ANFP?

Es que esto es improvisación de la ANFP. Esta Supercopa la han movido mucho, ha pasado por cinco ciudades que no han querido recibir el partido. Ahora dicen saquémonos este cacho con viejitos de más de 55 años, que no dejen la cagada, entregamos la copa y chao. Eso es improvisación.

-La fecha además perjudica a la U. de Chile, que jugará cuatro días después ante Alianza Lima.

Debieran tener licencia los equipos que estén en Libertadores y Sudamericana, pero es una raya más al tigre del fútbol chileno. Porque tampoco sería grato ver un equipo de juveniles en la U. Entiendo a la gente de la U, pues estás a cuatro días de un partido importante. Y de seguro que Colo Colo lo quisiera suspender si estuviera en esa instancia.

-¿Cómo proyecta el final de esta Supercopa?

Ojalá no termine como en el barrio, con media copa a cada uno. Porque capaz que el trofeo termine en una cerrajería y corten la copa por la mitad. De verdad se ha transformado en un cacho.