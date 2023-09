Cindy Nahuelcoy no podrá dirigir en casi un año y medio en Chile. Fueron 30 partidos de castigo los que recibió la árbitra, que suele fungir como asistente en Primera División. ¿La razón? Denunciar una relación amorosa entre una compañera y un miembro de la Comisión de Árbitros.

Fue mediante un correo electrónico masivo y la denuncia la realizó con Loreto Toloza. Ambas fueron sancionadas, porque no pudieron probar que Julio Bascuñán favoreciera a Leslie Vásquez con las designaciones. En conversación con Las Últimas Noticias, Nahuelcoy detalló todo lo que sintió esos días.

“Fue duro. Me lo lloré todo, sufrí, me trataron como una delincuente y yo no maté a nadie… Solo denuncié algo que no me parecía correcto. Quizás la forma de hacer esa denuncia no fue la correcta, pero nada más”, destacó Cindy Nahuelcoy.

Sin embargo, aprovechó de repasar a sus jefes. Según dejó entrever la árbitra, denunció por presión de un superior, pero hoy no tiene apoyo. “Solo me arrepiento de haber confiado en personas, en superiores, que luego me involucraron en un escándalo, me dieron la espalda y me entregaron, nada más”, explicó.

De todos modos, Nahuelcoy aseguró que ella sostiene la denuncia en contra de Bascuñán y Vásquez. Que no mintió, y que la sanción fue solo porque no había pruebas, no por haber inventado la situación. “A mí me castigaron por denunciar algo que, a mi parecer, no era correcto. No soy una mentirosa”, añadió.

El arbitraje se posicionó

La árbitra, además, afirmó que hoy se siente acompañada por sus compañeros, pese a que en un principio no se manifestaron. “Hubo silencio durante el proceso pero ahora muchos de ellos me han dicho privadamente que me apoyan, que saben que yo hablé con la verdad”, comentó.

“Obviamente no lo van a decir públicamente, porque temen las represalias, que todo lo que puedan decir se refleje en diciembre, cuando los profesores hacen las calificaciones. Y yo los entiendo”, agregó Nahuelcoy.

Lo que es un hecho es que Cindy todavía no sabe si volverá a arbitrar. Lo dejará en manos del destino. “Un año y medio es mucho tiempo. Quizás vuelva bien o quizás decida no volver, está dentro de las posibilidades”, explicó.

“Amo el arbitraje y renuncié a muchas cosas en mi vida por llegar donde llegué, pero tengo 35 años y me quedan teóricamente 10 para el retiro. No sé si en ese periodo me llene seguir arbitrando o me motive más hacer otra cosa, como los negocios, que es algo que me gusta mucho”, sentenció.

¿Por cuántos partidos estarán castigadas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza?

Después de una investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, no se logró demostrar la acusación de Nahuelcoy y Toloza, por lo que las castigaron por 40 partidos. Sin embargo, rebajaron la sanción a 30 encuentros.

