Beausejour recuerda el día que rechazó a Boca Juniors: "Me llamó el DT, Guillermo Barros Schelotto"

Colo Colo confirmó la oncena con la que visitará La Bombonera para medirse a Boca Juniors. Y todo eso fue seguido muy de cerca por Star Plus, que dispuso de un equipo en el estadio y otro en un set en Chile para la previa y el pospartido. Uno de los panelistas participantes fue Jean Beausejour.

Precisamente cuando se desglosaba el presente de ambos equipos, Gustavo Huerta le lanzó una pregunta al otrora lateral izquierdo de la selección chilena. “¿Es cierto que estuviste cerca de ir a Boca?”, interrogó el periodista, quien hace poco habló largo y tendido con el histórico Alexis Sánchez.

“Sí, pude ir”, contestó el único jugador de la Roja que marcó goles en dos Mundiales diferentes. “No me acuerdo bien el año en particular. Pero sí me habló el técnico de ese entonces, Guillermo Barros Schelotto”, expresó también Jean Beausejour. El Mellizo fue DT de los Xeneizes desde marzo de 2016 hasta diciembre de 2018. Hoy dirige a la selección de Paraguay.

Beausejour explica por qué rechazó a Boca: “No tenía deseos de cambiarme de país”

Por supuesto, había una pregunta que caía de madura. ¿Por qué decidió no aceptar el llamado de Boca Juniors? “La verdad, no estaba con tantos deseos de cambiarme de país”, argumentó Jean Beausejour.

“Venía llegando hace poco de Inglaterra y tenía otra cosa en mente, que después resultó”, culminó el histórico carrilero zurdo del Equipo de Todos, en alusión a los dos clubes que defendió en el Reino Unido, tanto en la primera como la segunda división: el Birmingham City y el Wigan Athletic .