Universidad de Chile vive semanas clave para su futuro en la presente temporada. No solo en el ámbito nacional, donde pelea punto a punto con Coquimbo Unido para conseguir el título en la Liga de Primera.

También en la Copa Sudamericana, enfrentando a Independiente de Avellaneda en los octavos de final. Primero en el Estadio Nacional y posteriormente en la revancha en Argentina.

Encuentros que se avecinan para el Chuncho que serán muy duros y, tal como lo ha mencionado su DT, Gustavo Álvarez, serán una prueba de carácter dentro de un 2025 soñado para sus hinchas.

Jean Beausejour revela el gran secreto de Universidad de Chile

Para Jean Beausejour, uno que también jugó en Universidad de Chile, este momento que viven en el Centro Deportivo Azul no es casualidad ni tampoco algo que se dejó al azar.

Y es que detrás del trabajo del DT hay un secreto que le permite pelear en los dos frentes que tiene en el segundo semestre. En su rol como panelista de ESPN F360 lo hizo saber.

“Ya es aplicable para el resto del año. Resulta que los rendimientos van mutando fin de semana tras fin de semana, y en ese sentido la competencia interna que hay en la fase ofensiva de la U ha sido positiva, más allá de los vaivenes en los resultados”, explicó Jean en el espacio.

Ahondando en detalles, el exColo Colo detalló los distintos cambios que ha hecho Gustavo Álvarez en algunos puestos, especialmente en la ofensiva.

Lucas Di Yorio es una de las variantes ofensivas de Universidad de Chile durante la temporada. Foto: Photosport.

“Uno se remonta a principios de año, ¿se acuerdan? La delantera era Di Yorio y Nico Guerra. Primero fue (Leandro) Fernández, ¿no? A partir de Flamengo. Después, en dos o tres partidos, pensamos que esa delantera iba a estar prácticamente largo tiempo. No fue así”, agregó.

“Después (Rodrigo) Contreras agarró su lugar, y yo siento que la competencia interna, sobre todo en la fase ofensiva, le ha traído regularidad“, cerró Jean Beausejour sobre el gran secreto de Universidad de Chile.

