Este fin de semana se vivirá una apasionante última fecha en la Premier League, donde la carrera por no descender en esta temporada 2022-23 está al rojo vivo con Leeds, Everton y Leicester luchando por no ser los últimos dos elencos que acompañen al Southampton al Championship.

Uno que tiene una dolorosa experiencia en esta pelea y que vivió en carne propia lo que fue perder la categoría en el fútbol inglés es Jean Beausejour, quien en la temporada 2010-2011 se fue a la “B” con el Birmingham por una acción que hasta el día de hoy sufre.

“Yo descendí en el 2011 en Inglaterra con el Birmingham City en el úlitmo córner del partido. El córner lo lancé yo”, partió diciendo el bicampeón de América en su calidad de comentarista en ESPN F360.

Ahí en el panel le pregunta “¿estás dibujando la jugada en el papel?”, a lo que Bose les contesta con total sinceridad que “no, pero algo tengo que hacer para no ponerme a llorar cuando me acuerdo”.

“Se llegó a esa fecha peleando el Wigan, Blackburn Rovers y el Birmingham. Nosotros teníamos que sacarle una muela a un león despierto, porque jugábamos con el Tottenham de Modrić y Bale en el White Hart Lane, su antiguo estadio”, siguió con su relato el ex lateral.

El ex Universidad de Chile detalló que “dependíamos mucho de otros resultado y hacemos un gol con el que estábamos manteniendo la categoría hasta el minuto 92. Íbamos 1-1 y nos avisan que teníamos que hacer un gol más, porque justo el Wigan había hecho el 3-2 en su partido”.

El descenso del Birmingham con Beausejour en la Premier League 2010-2011:

“Después, un minuto más tarde, nos servía el empate, porque el Blackburn Rovers iba perdiendo y en la jugada siguiente vamos todos al córner a buscar el gol triunfo, que era lo que nos servía para quedarnos en primera. Y en la contra nos hacen el gol. Ese córner lo patee yo”, agregó.

En ese sentido, Jean declaró que “es tan dinámico esto en las últimas fechas, porque que te servía al minuto 89 ya no te sirve en el 90. Si hubiésemos sabido que el empate nos servía, nos defendíamos en los minutos finales”.

Para cerrar, el ex jugador chileno lanzó en broma que “después yo hice la de George de la Selva, porque me iba con uno para abajo y con la otra liana me fui con el Wigan para arriba, que se quedó en primera y yo firmé con ellos. Muy malo lo que hice (risas)”.

Por ahora el que se está salvando del descenso en Inglaterra es Everton con 33 puntos, mientras que Leicester y Leeds están en la zona roja con 31 unidades. Todo se define este domingo a partir de las 11:30 (hora chilena), cuando Everton reciba al Bournemouth, Leicester juegue de local ante West Ham y Leeds enfrente al Tottenham en Elland Road.