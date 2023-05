Colo Colo se trajo de Venezuela un empate con sabor a derrota. Los albos apenas pudieron igualar 1-1 ante Monagas en esta fecha 4 de la Copa Libertadores 2023, un resultado que aporta poco y nada en sus aspiraciones de avanzar a la ronda de octavos de final del principal torneo de clubes del continente.

Pese al discreto rendimiento de los dirigidos por Gustavo Quinteros en el Estadio Monumental de Maturín, uno que cree que la victoria alba era más que merecida es Jean Beausejour, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio se la jugó al decir que el Cacique hasta pudo golear en su visita a Venezuela.

“Siento que este Colo Colo, que no es el del año pasado y es un 60-70% distinto, sin estar en su mejor versión y con todas sus condicionantes le hizo un buen partido a Boca Juniors”, partió diciendo el bicampeón de América.

En ese sentido el ex lateral sostuvo que “Colo Colo hizo notar diferencia de jerarquía con Monagas, debió ganar 4-1 y nadie decía nada, en el análisis podíamos decir no fue un gran partido, pero que hizo tres o cuatro goles gracias a su jerarquía”.

La falta de gol de Colo Colo

Uno de los que pudo convertir y que lamentablemente no pudo fue el juvenil Damián Pizarro, quien otra vez recibió la confianza de Gustavo Quinteros al comenzar de titular, sin poder responder con alguna anotación en el ataque colocolino.

“Le falta definir bien las jugadas. No jugó bien Damián Pizarro, pero uno lo ve desde la distancia y sin saber nada de goles, porque yo jugaba de otra posición, pero que un goleador entre más buscaba el gol, más alejado estaba”, afirmó Bose en torno al formado en casa.

Para cerrar, Beausejour sostuvo que “¿este equipo se puede permitir perder con Boca como perdió acá? Sí, me parece que sí, porque compitió. Bajo ese mismo contexto ¿Se puede permitir perder en La Bombonera? Claro. Pero no se puede permitir ayer no ganarle a Monagas en cualquier contexto”.

El próximo partido del Cacique en esta Copa Libertadores 2023 será ante Boca Juniors el martes 6 de junio (20:00 hora chilena) en La Bombonera, donde una derrota podría dejarlo sin mucho margen de maniobra pensando en el úlitmo duelo copero ante Deportivo Pereria en suelo chileno.