Colo Colo quiere levantar el rumbo después de una irregular primera rueda y comienza a pensar en refuerzos para la segunda parte del año. Uno de los nombres que toma cada vez más fuerza es el de Óscar Opazo, quien partió hace sólo un par de meses a Racing.

El Torta dio el salto en su carrera, pero no logró afirmarse en la Academia. Esto lo tiene pensando en un regreso a Chile en las próximas semanas, lo que ha revivido el debate sobre su renovación. Y uno que habló fuerte y claro fue Jean Beausejour, le que pegó a la dirigencia.

Beausejour critica a la dirigencia de Colo Colo por el regreso de Opazo

El regreso de Óscar Opazo puede ser una solución para Colo Colo en medio de una compleja temporada, pero su renovación ha vuelto a ser tema de discusión. El Cacique demoró en negociar su continuidad y esto derivó en su rápida salida, lo que los dejó sin una pieza clave.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Jean Beausejour abordó la situación con fuertes dardos contra los altos mandos del club. “Este esfuerzo económico, de tiempo, que está haciendo Colo-Colo, los seis meses sin el Torta, donde se resintió y tu equipo se devaluó económicamente ¿Por qué no fueron a buscarlo antes para la renovación?”, lanzó.

Para el ex lateral, es incomprensible la movida de Blanco y Negro. “La verdad no lo entiendo, me cuesta entender el porqué hoy mismo haces el esfuerzo en repatriarlo, lo cual está espectacular, porque ha tenido buenos momentos en Colo-Colo, pero ¿Por qué no hiciste eso antes?”.

Por ahora, el Torta sigue trabajando junto a Racing pero todo apunta a su regreso al estadio Monumental para la segunda rueda. Así, el Cacique puede sumar a su primer refuerzo y potenciar una zona que se ha visto más que afectada por su salida.

Óscar Opazo puede llegar a solucionar un dolor de cabeza en Colo Colo, pero el mal manejo queda en evidencia desde ya. Gustavo Quinteros puede respirar tranquilo por sumar una carta que ha extrañado, pero de seguro le hará saber a la directiva que se equivocaron con dejarlo ir tan fácil meses atrás.