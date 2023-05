Desde la ANFP han confirmado que será el técnico Eduardo Berizzo el entrenador de la selección chilena Sub 23, que será la que represente al país en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Si bien, mientras realiza los microciclos de la Roja, se había puesto en duda su presencia, desde Quilín han dado luz verde para que Berizzo siga al frente del proyecto.

Una situación que aplaude Jean Beausejour, quien asegura que el cargo no es un obligación tomar la responsabilidad, además que puede ser un arma de doble filo justo cuando para las Eliminatorias.

“Creo que uno da por entendido o quisiera dar por entendido que tiene que dirigir si hay un torneo sub 23. ¿Debería dirigir o no? Creo que no. No todos los técnicos en el mundo hacen eso”, comenzó analizando el ex seleccionado nacional en radio ADN.

Críticas

Para el doble mundialista, es un arma de doble riesgo, tomando en cuenta la crítica que ha recibido su proyecto, además por la cercanía de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Se abre un riesgo, es exponerse a un escenario el cual no estaba el diseño. Es distinto a un ‘Maestro’ Tabárez que lleva 15 años, pero cuando vienes de un periodo medianamente tormentoso le agrego mucha valentía”, detalló.

“Saber que el objetivo es mayor es ver jugadores, que los que nóminas y que estén en los Juegos Panamericanos cuando miran al banco sepan que se juegan una chance en selección absoluta. Es valiente Eduardo en asumir un desafío”, enfatizó.

Apuesta

Por lo mismo, el ex Universidad de Chile deja en claro que la apuesta de Berizzo es muy alta y que le pueden pasar la cuenta.

“Es un riesgo súper alto que se haga cargo de este desafío, porque la evaluación en general… más allá del resultado final, saque tres o cuatro jugadores, pero esa es su evaluación. Pero la generalizada es que no consiguió la medalla de oro y lo van a cuestionar para las Eliminatorias”, finalizó.