La selección chilena se prepara para los últimos amistosos antes de su debut en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Roja se estrena contra Uruguay, donde Eduardo Berizzo se reencontrará con Marcelo Bielsa.

El Toto fue el ayudante técnico del Loco en su paso por nuestro país y ambos supieron hacer historia desde entonces. Sus caminos se separaron, pero la lucha por un cupo en la cita planetaria ahora los pondrá frente a frente, algo que es un placer para el técnico del equipo de todos.

Eduardo Berizzo califica como un placer el enfrentar a Marcelo Bielsa

Eduardo Berizzo tuvo una conversación con los medios de comunicación y se refirió a lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas, donde además de la obligación de ganar tiene la presión de renovar al plantel. “Estamos en contacto con los jugadores”, remarcó.

El Toto hizo un llamado a los más jóvenes para que peleen el puesto desde ya. “Ahora estamos en el microciclo del sub 23 pero siempre apuntando a la adulta. Uno viene a Juan Pinto Durán a quedarse, no a la Sub 17 o sub 20”, indica.

Tras ello, Eduardo Berizzo fue consultado por su debut al mando de Chile en eliminatorias contra la Uruguay de Marcelo Bielsa, su maestro. “Será un placer enfrentarlo”, dijo el DT.

Incluso, el Toto sorprendió a todos al revelar que ha mantenido conversaciones con el Loco en la previa de su encuentro. “He hablado con él”, detalló.

Eduardo Berizzo cortó su mala racha y ahora, ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, tiene la misión de mantenerla. Tras ello vendrá el estreno en las eliminatorias, donde Marcelo Bielsa amenaza con su estilo junto a una Uruguay en renovación.