Eduardo Berizzo sí dirigirá a la Roja Sub 23 en Santiago 2023: "Esa es la intención"

Eduardo Berizzo sí dirigirá a la selección chilena Sub 23 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Pese a que en Radio ADN afirmaban lo contrario, el gerente de selecciones nacionales, Rodrigo Robles, aclaró la situación en palabras que reproduce la misma emisora radial.

“La intención es que él sea el entrenador de La Roja Sub 23, además, es el DT de la selección adulta. Viene dirigiendo las prácticas de la Sub 23, por lo tanto, no debería haber ninguna modificación”, indicó Robles, quien asumió el cargo a fines de 2022 tras la salida de Francis Cagigao.

“En el evento en que él y su cuerpo técnico decidieran algo distinto, lo conversaremos y lo decidiremos, pero siempre por la mejor preparación y esperando el mejor resultado en la competencia que se juega acá, por ende es mayor la responsabilidad”, agregó.

“Berizzo intenta instalar su idea y está rodeado de algunos jugadores adultos, que no son Sub 23, pero eventualmente podrían ser parte de los Juegos Panamericanos y también nos ayudan a potenciar la calidad del trabajo a partir de su experiencia”, comentó además Robles.

Desde su llegada a la selección adulta, el Toto ha dirigido todos los microciclos de la Sub 23. En los próximos días, vivirá otra semana de prácticas junto al combinado juvenil, con una nómina donde destacan los nombres de Damián Pizarro, Alexander Aravena y Lucas Assadi.

Además, el Toto incluyó a “veteranos” como Matías Zaldivia, Eugenio Mena y Marcos Bolados, que exceden el límite de edad de la Sub 23. Santiago 2023 permitirá tener tres excepciones mayores, razón por la que Berizzo ha incluido a nombres de más experiencia en sus nóminas.