Mucho dejó la entrevista de Alexis Sánchez en TVN, cuya primera parte fue emitida durante la noche de este jueves. El histórico delantero de la selección chilena conversó largo y extendido con el periodista Gustavo Huerta, y más cómodo que nunca compartió diversas experiencias de su carrera: estar en la Roja, su última etapa en el Inter e incluso su paso por Manchester United, del que no se arrepiente.

Además, expuso la filosofía y estilo de vida que lo ha mantenido en la élite del fútbol por casi 15 años, y que busca que sirva como ejemplo. Aprovechando sus años de experiencia e inmenso crecimiento como profesional, el delantero dejó un claro mensaje a los jóvenes futbolistas del país, a quienes urge a no quedarse solo con un buen fin de semana.

"Soy mucho de decir lo que pienso, lo que siento, no me lo guardo. Si hay algo que no me gusta te lo voy a decir, blanco y negro, no puedo ser diferente. Siempre he sido así, la vida me ha hecho crecer y madurar en todo ámbito, en lo personal, y también hay que querer", partió diciendo.

"Acá pasa mucho con los jugadores del fútbol chileno, y cuando era chico me pasó: hacen un gol y se conforman. Yo fui a la Sub 17 de Cobreloa e hice tres goles en Calama, le hice goles a la Católica y dije ‘soy el mejor’, pero me equivocaba porque ese partido lo vieron tres personas y nadie en el mundo lo vio", agregó.

"Afuera nadie conoce a Colo Colo, la U o la Católica, pero nosotros en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial y nos equivocamos. A los chicos les pasa lo mismo creo que yo, ellos tienen que entender que la mentalidad de hacer un gol es que al otro fin de semana tiene que ser igual, constancia y seguir", siguió.

La clave: constancia

El talento no es todo y el elemento diferenciador para cualquier futbolista está en la constancia: ese el principal mensaje de Alexis. "Hay que entender al jugador chileno, la carrera es muy corta, dura 28 años y es muy difícil para el futbolista mantenerse, se conforman con hacer dos o tres goles, no van al gimnasio, descuidan la alimentación...", comentó.

"Es constancia también en el día a día de poder desarrollarte para que llegue el día en que tengas 34 ó 35 años sigas siendo de elite y eso obviamente te lo da el día a día", sumó el delantero, uno de los pocos sobrevivientes de la generación dorada en el actual proceso de la Roja.

"Hay cosas que la gente no ve. Por ejemplo, tú me ves jugar un fin de semana y puedo hacer un gol, pero no ves lo que hay atrás de cuidarse, no salir tanto, comer bien y muchas cosas más", continuó el delantero, que sueña con retirarse a los 40 años y de la mano de su Tocopilla.

"Hay muchos niños allá que sueñan con ser como Alexis, que juegan descalzos en la playa y eso no se ve actualmente. Nadie los va a ver... Quiero enseñarles mi estilo de juego, porque más allá del dinero y la infraestructura, es necesario alguien que enseñe", cerró.