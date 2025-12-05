Coquimbo Unido hizo un verdadero campañón este 2025, logrando consagrarse campeón de la Liga de Primera con una amplia ventaja respecto al segundo lugar de la tabla y los demás clubes nacionales. Gran parte de este exitoso rendimiento se debe al trabajo estratégico realizado por Esteban ‘Chino’ González, director técnico de los ‘piratas’.

Sin embargo, el DT campeón, que recientemente consiguió el histórico título, podría estar viviendo sus últimos momentos como estratega aurinegro. Así lo informó sorpresivamente el periodista Coke Hevia a través de sus redes sociales, encendiendo las alarmas en toda la ciudad de Coquimbo de cara a la temporada 2026.

Coke Hevia adelanta la salida de Esteban González de Coquimbo

El periodista deportivo y ex actor escribió en su cuenta de X que manejaba una noticia que pone en alerta a los hinchas. Y si bien en los últimos días se había hablado de una eventual oferta desde el extranjero, Coke Hevia adelantó que el aún DT de Coquimbo Unido estaría actualmente fuera del cuadro aurinegro, más por motivos deportivos que por otra cosa.

“Mi amigo pautero/pirata, me ha informado excelente todo el año”, comenzó diciendo Hevia a través de su cuenta de X, @CokeHevia, para luego añadir una información de alto impacto:

“Me dice que hoy, y en este momento, el Chino González no renueva con Coquimbo, y no hay acuerdo con la columna vertebral que quiere el DT”.

Si bien el comunicador cierra su información señalando que “Quedan conversas”, vuelve a advertir sobre el factor que definirá la permanencia o no del ‘Chino‘ en la cuarta región, “el DT quiere jugadores más que su contrato”, sentenció. Evidenciando que la prioridad del estratega es contar con un plantel competitivo, y la falta de consenso en torno a los refuerzos y la base del equipo lo alejan del club.

El próximo ¿y último? desafío de Esteban González

Dependiendo de cómo concluyan las negociaciones entre Esteban González y la dirigencia de los ‘piratas’ en las próximas horas, el partido por la fecha 30 de Coquimbo Unido podría ser el último con el DT en la banca. Este duelo crucial se jugará ante la Unión Española este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

