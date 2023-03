¿Qué pasa con Charles Aránguiz? El volante no juega desde el 2022 y no fue citado a La Roja

En el último amistoso de La Roja ante Paraguay, algunos hinchas extrañaron la presencia de Charles Aránguiz. El Príncipe ha sido uno de los fijos de Chile en los últimos años y ha estado en el proceso de Eduardo Berizzo, pero hoy su presente no es de los mejores en Bayer Leverkusen.

¿Qué pasa con Charles Aránguiz?

El formado en Cobreloa jugó por última vez el pasado 15 de octubre de 2022 y a partir de eso, no ha sumado minutos debido a una rebelde lesión en la pantorrilla. Por esta situación ha estado lejos del protagonismo acostumbrado tanto en Bayer Leverkusen como en La Roja.

Charles Aránguiz finaliza contrato con el equipo alemán a mitad de año y el Inter de Porto Alegre ya comunicó que llegó a un acuerdo con el jugador, por lo que volverá al fútbol brasileño en el segundo semestre del 2023, donde ya jugó con la camiseta del Colorado entre 2014 y 2015.

Flores de Xabi Alonso

A pesar que el ciclo de Aránguiz en Alemania se aproxima a su fin, el volante logró ser pieza fundamental para el club desde su llegada en el año 2015, tiempo en el que incluso llegó a portar la jineta de capitán.

Tal es el reconocimiento que tiene el Príncipe en el Leverkusen, que Xabi Alonso, su DT, expresó la disconformidad que le produce el no tenerlo disponible. "Con Aránguiz tenemos la insatisfacción de no poder contar con un jugador de su categoría, en el debut jugó y el segundo partido cayó lesionado y desde entonces no hemos podido tenerle", indicó el campeón del mundo en conferencia de prensa.

Charles Aránguiz ha disputado 214 partidos en el Leverkusen y ha anotado 18 goles. Si bien no ganó ningún título, logró ser uno de los jugadores más reconocidos del club en la siempre complicada Bundesliga. Se espera que en las próximas semanas pueda volver a las canchas, ya que desde el pasado fin de semana comenzó a entrenar con normalidad.