Pese a que el Estadio Barnechea no podía recibir hinchas para el encuentro entre Cobreloa y Barnechea en la Primera B, los hinchas loínos se hicieron sentir al oriente de Santiago y llegaron a presenciar el partido a través de las rejas del recinto.

Insólito: decenas de hinchas de Cobreloa deben alentar desde la reja ya que estadio de Barnechea no está habilitado para público

Cobreloa sigue soñando con el ascenso en la Primera B. El elenco loíno está a seis puntos de distancia del líder, Magallanes, y este miércoles visita aBarnechea para continuar pisándole los talones a los dirigidos por Nicolás Núñez.

Pero mientras enfrenta la recta final de la lucha por el ascenso, una situación particular se dio para enfrentar a los huaicocheros. Cobreloa no tiene ningún castigo por público, pero igualmente no pudo tener a sus hinchas en las gradas del Estadio Barnechea.

¿La razón? "El estadio de Lo Barnechea está imposibilitado de recibir público hace tres o cuatro meses. La gente de Calama sabe. Nosotros llevamos tres fechas de local sin público", explicó el presidente de Barnechea, Armando Cordero, hace unos días a RedGol.

El recinto solo tiene permitido el uso de la cancha, sumado a que el encuentro fue calificado como Clase C por Estadio Seguro (y el recinto solo admite los encuentros Clase D).

Pero aquello no detuvo a los hinchas loínos, que llegaron hasta la comuna al oriente de la capital para apoyar al elenco comandado por Emiliano Astorga.

A poco del comienzo del encuentro, las cámaras de TNT Sports captaron a la hinchada del Zorro en la reja del Estadio Barnechea. Familias con niños llegaron hasta el recinto, que tenía sus butacas vacías, para presenciar el encuentro.