La polémica que terminó con las renuncias de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor a radio ADN ha impactado a toda la prensa deportiva. Y en opinión de Felipe Bianchi, "deja mucha enseñanza para los involucrados y para el periodismo deportivo".

En diálogo con Redgol, el periodista de radio La Clave y el programa televisivo Círculo Central aborda el terremoto que viven Los Tenores. "Me parece triste, me parece mal, les tengo mucho afecto a los implicados. Se llegó a un límite que no debió ser cruzado y me da lata, porque es un muy buen programa, de mucho éxito y estas cosas son complejas", advierte.

Bianchi ha compartido con Guarello y Tudor en su carrera. "Por años, más cerca de Juan Cristóbal. Aunque hemos peleado muchas veces, también hemos hecho cosas juntos y somos de una misma camada de periodistas deportivos. Pero ahora trabajo con Luka (en ESPN) y en ese sentido estoy más cerca de él. Me da lata por los dos, porque los dos merecen un espacio", asume.

El comunicador agrega otro antecedente al debate y reconoce que "siempre es complicado manejar un grupo humano. Además, en los medios hay más egos y vanidades que en otros ambientes. Pero siempre es complicado. Hay que ser muy cuidadoso con ciertas cosas, con lo que se acepta o se hace en las entrevistas. Es un tema que dará para varios análisis", reflexiona.

En ese sentido, Bianchi toma distancia, aunque manifiesta su pesar por la pérdida de ambos profesionales. "Los que estamos afuera podemos tener una opinión muy general y no corresponde lanzarse a la crítica o al análisis elaborado, porque no tenemos toda la información. Pero desde lo emocional, me parece triste que se haya roto un grupo así como se rompió", concluye.

La polémica radial se hace patente la semana pasada, tras la entrevista de radio ADN al director deportivo nacional, Francis Cagigao, quien contraatacó a un sorprendido Guarello. Luego se reveló que Tudor ya sabía lo que iba a a pasar, a través un audio de Whatsapp. Y todo erivó en la renuncia de los dos panelistas.