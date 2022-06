Los Tenores volvieron al aire luego de un fin de semana agitado en el que salió a la luz el audio de Luka Tudor en el que confiesa que sabía que su compañero de panel, Juan Cristóbal Guarello, iba a tener que enfrentarse a todas las pruebas de derecho a réplica que llevaba Francis Cagigao, director de selecciones nacionales, a una entrevista el jueves con el programa de Radio ADN.

Tras conocerse todo lo ocurrido como consecuencia de lo sucedido en la picante conversación, ambos integrantes del espacio radial renunciaron en horas de la mañana del lunes, algo que posteriormente fue confirmado por parte de la emisora durante la tarde en un comunicado corto pero conciso.

Es por eso que en el regreso del programa, ahondaron en la explicación y de esta manera abrieron su transmisión. "Quisiera comenzar diciendo que estamos afectado como equipo y no reconocerlo sería una falsedad. Esta no es la primera pero sí espero que sea la última vez que leo este tipo de declaraciones. Sepan entender que para esta misión no tengo la voz ni el oficio de mi muy querido Fernando Solís ni menos del gran Patricio Bañados. Es lo que hay y lo que me toca"

"En relación a los últimos acontecimientos del programa del pasado jueves 23 de junio, Radio ADN desea comunicar que con fecha del lunes 27 de junio, Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor han presentado sus renuncias voluntarias a Radio ADN. Este medio de comunicación aceptó las renuncias de ambos comentaristas y agradece públicamente el aporte que hicieron a este programa y a esta área que ha sido líder en audiencias deportivas desde hace ocho años", dijo Carlos Costas, director de la radio.

Luego hizo un sentido descargo. "Junto con este reconocimiento, quisiéramos manifestar nuestra más profunda autocrítica por lo que nos corresponde en el desafortunado episodio en la invitación extendida a Francis Cagigao. Asumimos como error de nuestra total responsabilidad el hecho que integrantes del panel entre los que debo incluirme, no estuviéramos al tanto de las condiciones acordadas con el señor Cagigao en cuanto a disponer a una cantidad de minutos para hacer sus descargos ante comentarios de Juan Cristóbal Guarello en este y otros medios", añadió.

Luego prosiguió con el comunicado. "Esta lamentable descoordinación editorial generó un momento que no podemos validar como medio. No podemos justificar la descortesía hacia ningún entrevistado. Queremos pedir sentidas disculpas a nuestro público que pudo haberse sentido ofendido por el tono agresivo que acompañó la entrevista", indicó y le deseo lo mejor a Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor.

Qué dijo Guarello

En Más que Fútbol de Directv Sports, el periodista se refirió a lo sucedido en la noche del lunes. "Por primera y última vez quiero señalar un par de cosas. Yo renuncié a radio ADN en buenos términos, de mutuo acuerdo, fundamentalmente por un desgaste que se ha dado a lo largo de tantos años trabajando ahí y de una serie de polémicas. Evidentemente, la última tuvo que ver. Al final, hay una acumulación de cosas", afirmó.

"Yo no tengo ningún elemento para sostener encerronas ni nada. Hubo un acto ahí aparte, que no tiene que ver con la gente de la radio, pero -para que la gente se quede tranquila- yo no me voy enojado con la radio, ni sintiéndome víctima de algo. Simplemente me cansé, nos cansamos y les pido que no vean fantasmas, que no vean cosas donde no hay", añadió.