Nadie ha quedado indiferente a la tremenda polémica que envuelve al periodismo deportivo nacional y cuyos protagonistas son Juan Cristóbal Guarello, Luka Tudor y Francis Cagigao, aunque en las últimas horas los principales en todo el drama son el exfutbolista chileno y el experimentado periodista.

Guarello decidió renunciar a radio ADN después de hacerse público un audio en el que Tudor advierte, de manera privada a un conocido, que Cagigao estaba listo para "destrozarlo" en la edición de Los Tenores del 23 de junio. Entrevista que también llamó la atención por su temperamento.

Con esto, se hace inevitbale retroceder la memoria y buscar algún momento de tensión entre el también rostro de Canal 13 y el ex delantero de la UC y Colo Colo que hayan puesto las cosas en tensión, y lo cierto es que han habido varios. Pero uno en específico llama la atención.

Y es que el jueves 31 de marzo, en otra edición del programa deportivo de la radioemisora nacional, Tudor y Guarello tuvieron un picante cruce en medio de un diálogo con respecto a la influencia de los representantes del fútbol nacional en las nóminas de la selección chilena, y hasta amenaza de demanda hubo.

Sobre la elección del nuevo técnico de la Roja, Guarello planteó que quien llegase no podía tener relación alguna con un empresario, señalando que "hay que traer a alguien de afuera, que esté limpio". Ante eso, Tudor respondió con todo: "No estoy de acuerdo, tiene que ser un entrenador de afuera, de más nivel, pero no creo que por un representante no tenga que venir un técnico".

Eso provocó un fuerte cruce entre ambos donde debatieron respecto a algunos nombres, hasta que Tudor le pidió a Guarello que denunciara lo que acusaba. "¡Lo he denunciado cien veces¡ ¿Acaso no vení a este programa, Luka?", disparó el periodista deportivo.

"¿Tienes pruebas? Saca las pruebas. Si es re fácil disparar para todos lados. No dispares para todos lados", lanzó de regreso el exfutbolista, quien provocó la irá de la contraparte. "¡No estoy disparando para todos lados! Esta cuestión la vengo denunciando... ¡Se acabó esta hue...! Esto yo lo vengo denunciando hace más de diez años", gritó Guarello.

"Saca las pruebas", le incitó Tudor. Guarello, indignado, respondió: "Yo no tengo intereses relacionados con esto". "¿Y yo los tengo?", preguntó Tudor de vuelta. "No sé", señaló Guarello con tono de duda. "Bueno, prueba que yo estoy metido, si no te meto una demanda", lanzó el ex UC.

"Méteme una demanda. Méteme una demanda. Así es como está el fútbol chileno", fue la última intervención del periodista deportivo antes de que se calmaran las cosas.

En la polémica también se cruzaron

Toda la polémica se detona después de la controvertida entrevista realizada a Francis Cagigao en Los Tenores de ADN, instancia donde Luka Tudor también le paró los carros a Juan Cristóbal Guarello, o al menos lo intentó.

Mientras llevaban a cabo la acalorada discusión con el director deportivo, el exdelantero cruzado intervino para pedirle al periodista que calmara las pasiones. “Oye Juan Cristóbal, no se puede hablar así. Déjalo hablar y después replícalo con calma, no tienes por qué gritar”, le lanzó.

El comunicador de Canal 13 y DirecTV Sports no se guardó nada y respondió inmediatamente. “Luka, tú no eres mi papá, no me vas a venir…”, señaló. Tudor, que tampoco se achicó, volvió a la carga para cerrar: “te lo digo de frente, somos un programa decente”.

Esto, además de la filtración de los audios donde Luka Tudor señala que Cagigao estaba listo para "destrozar" a Guarello en el programa, de seguro terminó de quebrar una relación que tuvo varios cruces intensos el último tiempo. Y que ahora terminó con el adiós del periodista de la radioemisora nacional.