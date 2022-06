Juan Cristóbal Guarello renunció de mutuo acuerdo y en buenos términos a Radio ADN en una polémica de profundo alcance que partió el pasado 23 de junio tras la visita del director deportiva nacional de la selección chilena, Francis Cagigao, al programa Los Tenores de la 91.7 FM.

En el espacio radial, Guarello y Cagigao protagonizaron un duro round de palabras cruzadas generando un tenso e incómodo momento, con el funcionario de la Roja increpando al comunicador por declaraciones y acusaciones realizadas por el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.

En la fuerte y larga discusión en vivo, Guarello manifestó su molestia por lo que consideraba una encerrona, alegando que de haber sabido, hubiese preparado su defensa con pruebas y mejores argumentos.

“Usted me da una serie de títulos, pero yo veo el producto y ha sido nefasto. Fuimos séptimos en las Eliminatorias, no le ganamos a nadie y usted dice que tiene un súper plan, y qué se yo ¿Cómo eligieron a Lasarte? ¿Dónde estaba el proyecto ahí?”, fueron algunas de las palabras iniciales de Guarello.

El debate comenzaba a subir de tono y Cagigao respondía sereno por lo que él calificaba “faltas de respeto, desinformación e inexistente investigación periodística”. Incluso, el español directamente trató de “mentiroso” al periodista mientras Guarello respondió que “¡Y usted es un chanta! Sigue hablando un montón de cosas y se ríe. Analicemos su gestión, dónde quedó Chile”.

En medio, Luka Tudor también cruzó sutilmente a su compañero de panel: “oye Juan Cristóbal, no se puede hablar así. Déjalo hablar y después replícalo con calma, no tienes por qué gritar”.

La respuesta del también rostro de Canal 13 y DirecTV Sports no se hizo esperar: “Luka, tú no eres mi papá, no me vas a venir…”, dijo. Tudor replicó que “te lo digo de frente, somos un programa decente”.

Por su parte, Cagigao intentaba seguir con sus descargos mientras la cosa ya tomaba ribetes personales entre ambos: "ya empezaste con tu histeria. (…) Tú no dejas hablar a nadie. No, no grites, por favor, al borde de la histeria no”, manifestó el ibérico.

Y como si fuera poco, este pasado domingo se filtró un audio en el que Luka Tudor revela a un interlocutor desconocido, en la previa del polémico programa, que estaba enterado de cuáles eran las intenciones de Francis Cagigao para asistir a Los Tenores y encontrarse cara a cara con Guarello.

“Tenemos hartas cosas que conversar, de cómo lo han atacado los periodistas, está podrido. El hueón quiere hacer declaraciones. Lo han atacado mucho, pero injustamente y, principalmente, Guarello poh. Guarellito”, se escucha al ex futbolista nacional.

“Lo ha tratado de fresco. El hueón (Cagigao) va el martes al programa y va con pruebas, lo va a destrozar al cu…, porque inventan hueás… Oh, qué desastre”, sentencia Luka Tudor en el audio filtrado.