Juan Cristóbal Guarello saldrá de Radio ADN, donde era una de las principales voces del programa Los Tenores, todo luego de la polémica pelea al aire que tuvo con el director de selecciones nacionales, Francis Cagigao, a lo que sumó el audio de su compañero Luka Tudor que salió a la luz.

El periodista siempre fue fiel a su estilo en la señal radial y pocas fueron las veces que se guardó su opinión, lo que lo hizo tener frases altisonantes a la hora de dar una información exclusiva o dar a conocer su punto de vista sobre lo que sucedía en el fútbol chileno, bien sea con la Roja o con el Campeonato Nacional.

Fueron varias las veces que se hizo notar con frases realmente llamativas en las que se refirió desde futbolistas como Arturo Vidal o Gary Medel, representantes de jugadores de la talla de Fernando Felicevich, algunas en contra de Marcelo Ríos, de instituciones como Universidad de Chile y los más recientes entrenadores de la selección chilena.

A continuación recordaremos algunas de las polémicas declaraciones que llegó a dar en su momento y que sin duda era gran parte del llamativo de Los Tenores, que ahora deberán seguir sin una de sus voces más influyentes.

La dura frase contra Gary Medel por una fotografía con la Generación Dorada

El Pitbull hizo una publicación, durante las Eliminatorias Sudamericanas, acompañados con los referentes de la Roja y el reportero explotó. "Es muy llamativo el instagram de Medel, pone una foto de los cabrones, los crack, (como diciendo) 'somos nosotros, y los otros son el arroz graneado", afirmó.

Sin esperanza con la selección chilena

Tras la derrota contra Perú en el camino a Qatar 2022, el tenor perdió toda la fe de lograr la clasificación al Mundial. "Esto no es el Titanic, es el Kursk. Es el submarino hundido con cadáveres adentro, la cancha termina reflejando más o menos lo que es el fútbol chileno", apuntó.

Posible ruptura de la burbuja sanitaria de Arturo Vidal

Arturo Vidal no viajó al mencionado partido frente a Perú por acumulación de amarillas y se quedó en el país, algo que no le agradó a Guarello. "¡Qué se va a quedar concentrado! En Cuiabá no se concentraba y lo va a hacer acá. Vidal es como es. Si lo dejas solo, se va a ir de mambo y es parte del pack".

Llamando "equipo chico" a Universidad de Chile

La U volvió a caer con Colo Colo en el Superclásico y tampoco se guardó nada. "Parecía que estaba jugando la sub 21 de la U, por la actitud, por el miedo del equipo. Es el récord que puedes establecer con un equipo chico chico", apuntó.

Puso en duda la versión oficial del caso "peluquero" en la Copa América

Durante la Copa América 2021 se especuló de un acto de indisciplina pero finalmente se conoció que se rompió la burbuja por el ingreso de un peluquero a la concentración. "Ya nos ha pasado demasiadas veces que un año después sabemos que en tal copa sí se fueron de mambo. Además, los nombres son siempre los mismos. ¿Por qué nunca está Bravo? O creen que nos juntamos el domingo en la mañana en reunión de urgencia los periodistas para inventar algo. ¡No, poh!".

El caso de los árbitros

El periodista, pasado todo tras la denuncia del arreglo arbitral en el partido de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, aceptó su error. "Los audios fueron liberados hace mucho tiempo, los tenía hace mucho tiempo y otra gente también, pero fueron liberados con la intención de desestabilizar a Castrilli, que venía hace mucho tiempo con problemas con el resto de los árbitros".

El duro mensaje contra Sebastián Beccacece

En medio de la búsqueda del sustituto de Reinaldo Rueda, el tenor pidió la llegada de Sebastián Beccacece pero después le tiró un palito. "Si la ANFP quiere ahorrar plata que se traiga a Beccacece, y devuelve los 3 millones de dólares que hizo perder a la ANFP. Y ahí sí que ganarían plata. Que le digan: ya Beccacece, vente para acá, pero devuelve el baúl de pirata que te llevaste...", apuntó.

La eterna espera por la llegada de Luis Roggiero

Pasó mucho tiempo entre la contratación de Luis Roggiero como director deportivo de Universidad de Chile hasta que asumiera al 100 y en esa espera, disparó. "Es un invento, una creación literaria. Un holograma. Parece que no hay internet donde vive él, no hay nada y vive al medio del desierto. Es un gurú".

Guarello también llegó a tener palabras contra Ramón Arias tras su salida de Universidad de Chile luego de haber asomado que el Cachila había firmado doble contrato con el club, además de haber sido muy crítico de lo sucedido en el partido de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó.