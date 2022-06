La polémica discusión entre Juan Cristóbal Guarello y Francis Cagigao sigue en llamas. Este domingo se reveló un audio en el que Luka Tudor reconoció que el gerente deportivo de la ANFP iba al programa Los Tenores de Radio ADN a encerrar al periodista, desatando una tremenda crisis interna.

El jueves recién pasado, el director de la selección chilena fue hasta el show radial para responder a cada una de las acusaciones que ha hecho el tenor. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que todo esto estaba organizado, lo que tiene la grande en la estación.

Un audio difundido durante la jornada de domingo, reveló que Luka Tudor estaba al tanto de la situación, pero pese a ello nunca se lo dio a conocer a Juan Cristóbal Guarello. El hecho ha sido considerado como una puñalada, la que este lunes sumó un nuevo capítulo.

El viernes, el periodista participó a la distancia y ya se comenzaba a especular con su salida, la que se confirmó este mediodía. Llegando a acuerdo con la estación radial, dejó su puesto tras la polémica con Francis Cagigao, ratificando el quiebre total por todo lo ocurrido.

Mauricio Israel respalda a Juan Cristóbal Guarello, destroza a Luka Tudor y sepulta a Francis Cagigao

En medio de toda la polémica entre Juan Cristóbal Guarello, Francis Cagigao y Luka Tudor, Mauricio Israel apareció para disparar con todo. En la última edición de Círculo Central, abordó lo ocurrido en Los Tenores y no se guardó nada.

Dándole su respaldo al periodista, comenzó con su intervención. "Se le hizo una encerrona, a mi jucio, a un integrante del programa que es Guarello. Llevaron a Cagigao y le dieron casi 12 minutos para que lo destrozaran, según palabras de otro integrante en un audio que se filtró".

Pero tras ello, Mauricio Israel se refirió a la polémica participación del gerente deportivo de la Roja. "Primero quiero decir que Cagigao se me terminó de caer. En segundo lugar, estoy absolutamente con Juan Cristóbal Guarello".

Aunque los mayores dardos fueron directamente al tercer involucrado, quien es acusado de apuñalar por la espalda a Juan Cristóbal Guarello. "En tercer lugar, lamentablemente a Luka Tudor el audio lo condena. Lo que hizo fue muy feo, él hace cosas feas muchas veces".

Eso no fue lo único, ya que repasó al ex delantero abriendo una vieja rencilla. "No sé si me quiera agarrar por el cuello como lo dijo en algún minuto. Me da lo mismo. Lo que hiciste con Guarello no se hace. Toda mi solidaridad".

Juan Cristóbal Guarello cierra su paso por Los Tenores de Radio ADN y termina la polémica con Francis Cagigao. Del audio de Luka Tudor todavía queda mucho por conocerse, pero por ahora solo se ratifica que el periodista no seguirá más en el programa.