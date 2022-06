La selección chilena tuvo sus tres primeros partidos bajo el mano de Eduardo Berizzo y si bien los resultados no fueron positivos, para el periodista Felipe Bianchi hay varios puntos dignos de resaltar.

El ciclo de Eduardo Berizzo con la selección chilena comenzó de manera oficial en tierras asiáticas, primero en Corea del Sur como visitantes cayendo 2-0 y luego trasladándose a Japón para la Copa Kirín en la que se sumó una derrota por 2-0 contra Túnez para cerrar con empate sin tanto contra Ghana pero con revés en la definición por penales.

Si bien lo positivo no fue demasiado, para el periodista Felipe Bianchi hay varios puntos a destacar. "No deja mucha cosas buenas, muchas ilusiones, muchas esperanzas pero tampoco había que esperar demasiado con un proceso que apenas se está iniciando, con un técnico que llegó después que se había hecho la nómina, con un grupo de jugadores que no representan exactamente la mayor posibilidad del fútbol chileno pero creo que quedaron en deuda", resaltó.

"Esta segunda franja, la que viene después de la Generación Dorada, que ya ha jugado bastante por la selección como Brereton, Alarcón, Galdames, Paulo Díaz, Kuscevic, Sierralta, Opazo ya han jugador eliminatorias y Copa América, varios minutos, creo que quedaron en deuda. Tienes que demostrar mucho más de lo que mostraron. En ese sentido es para quedar defraudado", puntualizó.

Luego siguió con su lista de conclusiones. "Apareció otro nombre como Mehssatou, quedó más o menos claro que el tercer portero es Pérez y no otro. Brereton y Paulo Díaz son intocables. Tomó definiciones Berizzo, dijo que claramente mi pareja de centrales son Díaz o Kuscevic, más allá que hayan jugado bien o mal me parece una buena decisión. Medel no es su carta para que siga siendo el central de la selección".

Que el Pitbull no tenga lugar en la zaga para el profesional de la comunicación es algo significatico. "Es una señal que quiere cambiar los liderazgos, quiere pasárselo a los que vienen más abajo. Quedó demostrado que hay que buscar y buscar para dar con el grupo de jugadores que tiene que afrontar la clasificatoria que yo creo que todavía no está. En ese sentido la ANFP y los clubes del consejo tienen una responsabilidad enorme porque la única manera que esto resulte es que pase lo mismo que pasó con la etapa Bielsa, que los clubes se compromentan a prestarlos a mitad de semana, que haya un trabajo prolongado", afirmó.

En su punto de vista, el próximo año hay una tremenda posibilidad de dar un paso positivo. "Está la excusa perfecta es que vienen los Panamericanos sub-23, ahí hay un grupo que obligatoriamente hay que sacar a la luz que supongo es la generación de Tapia, Barticciotto, Montes, Pizarro, Cruz. Hay muy buenos jugadores en ese marco etáreo y hay que trabajar con ellos", sostuvo.

Es por eso que Bianchi tiene claro cómo el nuevo técnico de Chile puede guiar al equipo al éxito. "El rol que tiene que cumplir Berizzo tiene que ser parecido al de Bielsa que es elegir rápido sus nombres y trabajar mucho con ellos para mejorarlos. Lo que hizo Bielsa con Isla, Beausejour, con Carmona, con Waldo Ponce, con Mark González, con Rodrigo Millar", sentenció.