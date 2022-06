Tras la renuncia de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor al programa Los Tenores de Radio ADN, el director del área de deportes de aquella emisora, Rodrigo Hernández, salió a asumir su responsabilidad por el incidente con Francis Cagigao.

El profesional reconoció que nunca se le debió dar un tiempo para hacer sus descargos al director deportivo de la selección chilena en el espacio radial y lamentó la salida de Guarello.

"Como director del área quiero reiterar en primer término la máxima autocrítica al error por otorgar esos 10 minutos a Cagigao. Estuve una semana con licencia, no es una excusa, es una constatación de los hechos. Lamentablemente no vi un segundo mail de Cagigao en el que él pedía estas condiciones", dijo Hernández este martes en el mismo programa.

Luego, negó que lo ocurrido fuera una situación planeada: "Fallaron los canales internos, soy el responsable y me disculpo Carlos Costas contigo, y con Juan Cristóbal Guarello desde esta tribuna. Le agradezco a Juan Cristóbal, pero también creo que era lo que correspondía que él haya dicho que lo de la radio fue una desprolijidad y no fue una encerrona. No fue un acto concertado. El respaldo editorial y acompañamiento a Guarello ha sido total en estos años".

"Acá siempre estuvimos con Juan Cristóbal cuando hubo alguna denuncia, entonces cualquier tesis de que le hicimos una encerrona o le quitamos el piso, no corresponde", añadió.

Hernández reconoció que ambos panelistas no se llevaban bien: "Lamento profundamente no haber sido capaz, como director del área, de atacar la distancia que se fue generando en el tiempo entre Juan Cristóbal y Luka, que se fue amplificando, creciendo hasta un límite insalvable".

"Creo que todos tenemos responsabilidad importante acá, todos, sin excepción y esperemos sacar las conclusiones y en el futuro mirarnos a la cara, y sobre todo asumir los errores", afirmó.

"Porque acá, lo digo casi a modo de infidencia, lo que hemos estado involucrados en esta incidencia, no todos hemos tenido la misma autocrítica. Me encantaría que todos los actores de esta historia lo hagan", finalizó.