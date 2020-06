Combos iban, combos venían: El acalorado round de Manuel De Tezanos y Cristián Caamaño por el retorno del fútbol chileno

Combos iban, combos venían: Manuel De Tezanos y Cristián Caamaño protagonizaron una acalorada discusión sobre el retorno del fútbol chileno en Deportes en Agricultura, pues mientras el primero se mostraba a favor, el segundo afirmaba que era una irresponsabilidad.

El conductor Francisco Sagredo abrió el tema sobre si era correcta la decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP en aprobar el retorno del fútbol chileno el próximo 31 de julio y le cedió la palabra a De Tezanos, quien mencionó que:

“Es importante que la ANFP y los clubes preparen una estrategia comunicacional si reciben ataques. Ya le pasó al fútbol y no se supo defender con el estallido social y ahora que la gente está buscando a quién echarle la culpa puede ocurrirle que, uno se a cansado de mencionar que la actividad va mucho más que los futbolistas o los derechos de televisión, tendrá que estar preparado para resistir estos ataques, porque no sé si resiste el fútbol chileno otra suspensión”, partió diciendo.

Además, el periodista deportivo es conductor del programa Todos Somos Técnicos del Canal del Fútbol.

“Esta vuelta al fútbol tiene que ser sin fallas, sin errores de planificaciones, sin errores en las decisiones relacionadas al fútbol. Lo importantes es que esté bien armado el fútbol y en la pasada crisis faltó liderazgo del presidente de la ANFP, de los clubes, hubo actitudes francamente dañinas como la Selección Chilena de no ir a jugar ante Perú, la actitud de Mario Salas y algunos jugadores de Colo Colo. Esas cosas tienen que pensarlas bien, estar atentos a las palabras que se utilizan, porque están todos muy sensibles”, agregó.

“Nosotros como periodistas deportivos, otras personas ligadas a la actividad, no lo están pasando bien, no sé si resisten otra suspensión, porque hay mucha gente que está sin trabajo, son familias que se quedan sin una fuente de alimento. Por eso que se tome este tema de la manera más responsable posible. Ojalá que como fútbol sepamos defendernos, yo creo que no le trae nada malo a la sociedad, nada para ser atacada como fue en su momento”, complementó.

La respuesta de Caamaño no se hizo esperar y señaló que: “si hay algo irresponsable poner una fecha de regreso en medio de una pandemia. Ya partimos mal, si esperábamos una responsabilidad mayor por quienes controlan el fútbol, pues hay una medida que no tienes certeza que podrás cumplir. Me parece perfecto los protocolos, que vuelvan los entrenamientos, pero como hoy, como está viviendo buena parte de la población chilena, en donde estamos en la región Metropolitana hace cinco semanas en una cuarentena absoluta, donde hay comunas que han pasado 12 o 13 semanas de cuarentena absoluta se establece el 31 de julio la vuelta del fútbol, cuando ni siquiera sabemos cuando se va a aplanar la curva, ni siquiera bajar la curva de contagiados y fallecidos. Por eso digo que es una irresponsabilidad, será apresurado para algunos, pero ni siquiera vamos a saber cómo estará Chile en ese periodo del año”.

En la misma línea, mencionó que “hace dos meses veníamos diciendo que el fútbol iba a volver a fines de mayo, pero mira a dónde estamos. Lamentablemente el deporte en Chile está prohibido. Entiendo que es un punto de partida, pero es irresponsable decir eso ahora”.

El periodista deportivo es parte del área deportiva de radio Agricultura.

Esa situación generó discusión cruzada entre Patricio Yáñez, Sagredo y el mismo De Tezanos, quien expresó que “incluso en cuarentena los clubes pueden estar entrenando. Esto puede servir para que el Ministerio de Salud fiscalice, que le dé los salvo conductos a los jugadores para que vuelvan a entrenar como Huachipato. Esperarse sentados a que el virus baje es imposible, entiendo que se deben tomar medidas, pero hay ciertas actividades que se necesitan volver y el fútbol es una de ellas”.

Caamaño volvió a replicar y señaló que “y no digo que la curva de contagio sea cero, pero repito que es irresponsable fijar una fecha. Aún vamos en ascenso en la curva de contagios y fallecidos”.

Finalmente, el periodista De Tezanos concluyó con una reflexión: “es razonable que pongan una fecha para empezar a mover la máquina, esto le pone presión al ministerio para que fiscalice, será responsabilidad de los clubes de ayudar a controlar el tema. Yo entiendo que todas las personas involucradas al fútbol necesitan trabajar”, sentenció.