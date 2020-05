Caamaño explota en contra de Paredes: “Tanto miedo le tiene a Mayne-Nicholls que no es capaz de decir su nombre”

Las últimas horas han sido más que convulsionadas al interior de Colo Colo, porque nuevamente los jugadores no llegaron a un acuerdo con los dirigentes de Blanco y Negro. Por lo mismo, tras su encuentro en la Dirección del Trabajo, ambas partes dieron su versión del tema, siendo Esteban Paredes el más confrontacional, quien atacó indirectamente a Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro.

En ese contexto, Cristián Caamaño explotó por los dichos del capitán Albo y aprovechó la vitrina de radio Agricultura para cuestionar directamente al goleador histórico del fútbol chileno.

“¿Por qué no lo nombra? Tiene la suficiente espalda para decir quién es. Todos sabemos de quién habla ¿por qué esconder el nombre? Si tú le estás diciendo a alguien que se está adueñando del club di: ‘Harold se está adueñando del club’, enfréntalo públicamente, pero esto de tirar la piedra y esconder la mano no habla bien de Esteban Paredes”, partió diciendo.

“Si Paredes quiere ir con la verdad que diga el nombre de la persona que está interpelando. Él tiene la espalda, es el hombre récord de Colo Colo y si Paredes no se atreve a decir el nombre de Harold Mayne-Nicholls ¿qué le queda al resto de jugadores de Colo Colo? Eso es lo que me llama la atención, cómo Paredes no tiene la valentía de enfrentar mano a mano y decir públicamente: ‘el que nos está perjudicando en este arreglo es Harold Mayne-Nicholls’ ¿tanto miedo le tiene?”

Luego, ante los dichos del artillero Albo al pedir que Aníbal Mosa sea parte de la mesa negociadora, el comentarista deportivo mencionó que “eso marca lo dueño que han sido los jugadores en este tiempo de Colo Colo y que han conseguido todo: querían renovación, renovación de Julio Barroso por dos años ¿uno año más de Paredes? Un año más y con un suelto altísimo”

“Entonces si vas analizando cada cosa que a ocurrido con este plantel te has dado cuenta de que han tenido el sartén siempre por el mango y hoy te enfrentas ante un dirigente que no se ablanda, un dirigente que vela por los intereses del club, que el club le paga un sueldo para aquello, mientras que el club les paga a los jugadores para que jueguen y hagan lo mejor posible”, agregó.

En la misma línea complementó que “yo no he escuchado nunca a un dirigente de Colo Colo criticar a estos jugadores. Yo jamás escuche en esta temporada a Mayne-Nicholls o Mosa decir que: ‘los jugadores eran horrible cuando perdieron con Curicó Unido, cuando estaban penúltimo o se fue Mario Salas’. Ellos lamentaron la salida de Salas, pero no escuché nunca decir: ‘que estaban robando, que estaban caminando en la cancha o que se entrenaban poco’. En cambio, los jugadores se han sentido con el derecho siempre de denostar a los dirigentes y, en esta oportunidad, lo hicieron con Mayne-Nicholls. Ahora el camarín de Colo Colo tiene que agachar el moño de una vez por todas”, sentenció.