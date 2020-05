Cristián Caamaño: “Colo Colo está manejado por argentinos ¿dónde está esa frase tan arraigada: ‘Colo Colo es Chile’?”

No hay acuerdo: los futbolistas de Colo Colo con los dirigentes de Blanco y Negro no llegaron a buen puerto y esta situación se mantendrá por varios días más, hasta que la Dirección del Trabajo los vuelva a citar.

En ese contexto, el periodista deportivo de radio Agricultura, Cristián Caamaño explotó en contra de los futbolistas del Cacique, pues no comprende que tengan tan poca empatía por la situación que afecta al país y al mundo por el coronavirus.

“Lo que me llama la atención estos jugadores que han ganado Copa Libertadores, muchos Campeonatos Nacionales y que han hecho historia a nivel continental con Colo Colo: Insaurralde, Mouche, Zaldivia, Barroso, Paredes, que se han cansado de ganarle a clubes internacionales”, dijo el periodista en sentido irónico.

“Llevan tres años pateando el torneo desde atrás. El año 2018 Colo Colo fue séptimo, el año pasado fueron segundo, a 13 puntos de Universidad Católica, y no los pasó Palestino, porque Paredes y compañía pararon el torneo. Y este año están abajo y ya echaron a un técnico como Mario Salas”, complementó.

“Un poco de sentido común, de aterrizar, es cierto que están en Colo Colo, pero, al mismo tiempo, la masa popular de Cacique es la clase que está sufriendo muchísimo con la pandemia, que han visto reducir sus sueldos a la mitad, algunos han quedado sin trabajo y ellos no pueden aceptar una rebaja del 17 por ciento a pagar en un plazo determinado por la dirigencia y que al club le acomoda, pero que los jugadores se niegan a aceptar. Estamos hablando de tipos que no están dispuestos a ceder en nada, mejor que ellos hagan los contratos, que Colo Colo solo firme y que ellos se sientan a gusto con la situación”, agregó.

“Salvo Miguel Pinto, todos los demás superan los 15 millones de pesos mensuales ¿tú crees que les afectará una rebaja de un 17 por ciento a pagar en un plazo posterior? Es cierto que muchos terminan contrato a final de año y que muchos creen que Colo Colo no va a cumplir esos acuerdos, pero ¿por qué si terminan firmando contrato a largo plazo y le creen al club y ahora no?”, expresó.

Pero eso no fue todo, porque cuestionó que de los seis futbolistas encargados de negociar solo dos sean chilenos: Esteban Paredes y Miguel Pinto, siendo este último uno de los tres que se sientan a negociar en la mesa con la dirigencia de ByN.

Plantel de Colo Colo. (FOTO: Agencia Uno)

“Salvo Pinto y Paredes, no existe otro jugador chileno con roce. Hablas de Carlos Carmona, pero, al parecer no tiene la personalidad para plantearse frente el plantel y los dirigentes. Sin Valdivia, sin Valdés y, sacando a Paredes por el desgaste que tiene, él se debe sentir muy mal por la situación con Aníbal Mosa, Pinto es el único con personalidad”, dijo.

“Evidentemente queda Pinto como el único chileno capaz en dar la cara. Colo Colo está manejado por argentinos, Barroso es chileno ahora, pero es formado en el país vecino y no está mal que esté formado allá, pero a la hora de armar un plantel Colo Colo es el equipo más representativo de Chile, debe que tener una masa de jugadores chilenos, no puede estar a merced de jugadores extranjeros, me da lo mismo la nacionalidad. Aquí es ‘Colo Colo es Chile’ ¿dónde está esa frase tan pegada, tan arraigada por los hinchas del Cacique? Hoy Colo Colo es de otra nacionalidad, póngale cualquier nacionalidad, pero no puede ser que de seis jugadores, cuatro sean argentinos y ellos estén negociando con la dirigencia de Blanco y Negro”, sentenció.

Recordemos que Julio Barroso, Matías Zaldivia, Pablo Mouche y Juan Manuel Insaurralde, sumados a Paredes y Pinto, son los futbolistas encargados de negociar la situación salarial con la dirigencia de ByN.